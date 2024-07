El Camino de Levante es una ruta alternativa y más tranquila que el Camino de Santiago.

Mientras rodeamos un grupo de pinos, Inma, mi guía, señala el horizonte. En un montículo rocoso sobre la ciudad de Caravaca de la Cruz hay un santuario colosal de color miel. Es nuestro punto de llegada y el final del Camino de Levante, una ruta de peregrinación y senderismo de 118 km en el sur de España.

Mientras el famoso Camino de Santiago sigue atestado de caminantes, el Camino de Levante es una alternativa más tranquila con atracciones culturales y religiosas santificadas por el Vaticano y una cocina mediterránea que hace la boca agua.

El 2024 es el año del Jubileo de Caravaca de la Cruz, que sólo se celebra cada siete años, por lo que habrá eventos y atracciones adicionales.

Una alternativa más tranquila al Camino de Santiago

El Camino de Levante comienza en Orihuela y serpentea por el escarpado paisaje desértico de las regiones de Alicante y Murcia hasta la ciudad de Caravaca de la Cruz.

La ruta transcurre principalmente fuera de la carretera, por una vía verde (líneas de ferrocarril en desuso transformadas en vías verdes para el senderismo y el ciclismo), con algún cruce ocasional de carretera con tráfico.

Hay una infinita variedad de paisajes a lo largo de la ruta de varios días (normalmente cinco para los senderistas relativamente en forma y tres días si se usan bicicletas eléctricas).

Se cruzan puentes ferroviarios en desuso sobre valles boscosos con vistas a cordilleras de color púrpura y se bordean pueblos en lo alto de colinas coronados por iglesias monumentales.

Al igual que el Camino de Santiago, los peregrinos a pie y en bicicleta reciben sellos y un certificado a su llegada al santuario de Caravaca de la Cruz. Sin embargo, a diferencia de la popular ruta que termina en Santiago de Compostela, en el Camino de Levante sólo me encuentro con un puñado de excursionistas y ciclistas.

Qué ver en el Camino de Levante

Cada etapa del camino termina en una ciudad o pueblo donde se puede encontrar alojamiento y un sinfín de atracciones.

En Murcia, la capital regional, las estrechas calles y las decenas de plazas están repletas de terrazas, bares y restaurantes. "En Murcia, la gente vive en la calle, no les gusta estar atrapados en sus casas", explica Inma.

Un lunes al mediodía, las terrazas de la Plaza de las Flores se llenan de murcianos bebiendo cañas y comiendo la típica tapa marinera, un palito de pan en forma de U con una porción de ensalada de patata, atún y mayonesa, y una anchoa salada.

En El Secreto también comemos croquetas cremosas y tostadas con queso fundido y champiñones a la plancha.

Tras las calles laberínticas y sombreadas, es una sorpresa salir a la soleada plaza del Cardenal Belluga, dominada por la catedral a un lado y el palacio episcopal al lado.

La cálida catedral de arenisca amarilla tiene elementos de todos los siglos: un portal gótico muy detallado, una capilla renacentista con una cadena gigante tallada alrededor del exterior para mostrar que pertenece a la Iglesia a pesar de estar fuera de sus límites y una extravagante fachada barroca.

Después de hacer turismo, Inma me presenta el 'pick me up' de Murcia (el café asiático) en el bar Drexco de la calle principal. Este café mal llamado "asiático" parece que llegó a la ciudad a través de un visitante ruso y es una potente mezcla de espresso, Licor 43 de la cercana Cartagena, oporto, leche condensada, corteza de limón y canela.

En La Diligente degustamos vinos de la región de Murcia, como el afrutado y corpulento Gémina. Se elabora con uvas monastrell que, inusualmente para las vides europeas, tienen más de 40 años y son anteriores a la invasión del insecto filoxera que diezmó los viñedos.

Bullas: Visitas a bordegas

En Bullas, donde se hace parada tras la cuarta jornada de marcha, se pueden visitar algunas de las bodegas que producen monastrell y otras variedades autóctonas. La Bodega Balcona está regentada por Pepa, apasionada y rompedora de convencionalismos.

En su rústica sala de catas, nos presenta con orgullo su Merlot rosado con notas de melocotón y su aromática Monastrell con olor a violeta (algunas cepas son prefiloxéricas y tienen hasta 66 años).

El pueblo de Bullas puede ser modesto, pero tiene una elegante escena gastronómica. En Entretempos, como un aperitivo típico de huevas de pescado seco y almendras caramelizadas y la veraniega ensalada murciana de tomates, aceitunas, atún, huevo y abundante aceite de oliva.

Qué hacer en Caravaca de la Cruz

Caravaca de la Cruz es el destino final del Camino y un lugar que podría atraer a cerca de un millón de turistas a la región este año jubilar.

Su fama religiosa se encuentra en el Santuario de la Fuensanta, que en su día fue un castillo fortificado transformado en basílica. Aquí, los restos de la verdadera cruz están encerrados en una caja enjoyada con la forma de la cruz de Caravaca, identificada por sus dos brazos horizontales.

Todos los días del año jubilar se celebra una misa en el santuario y se bendice a los asistentes con los fragmentos de la cruz; los fines de semana se celebra en la amplia terraza exterior para dar cabida a la multitud.

En el centro de la ciudad hay decenas de tiendas de recuerdos religiosos que venden réplicas de la cruz de Caravaca en oro y plata muy decoradas.

El 3 de mayo de cada año, Caravaca celebra el Baño de la Cruz, que conmemora el día de 1384 en que la cruz se sumergió en el agua de la ciudad para librar a la zona de una plaga de langostas.

En vísperas de este día sagrado se celebran Los Caballos del Vino, un acontecimiento reconocido por la UNESCO que incluye carreras de caballos y concursos por los adornos ecuestres más fabulosos.

En el Museo de los Caballos del Vino, admiro los deslumbrantes trajes de caballo bordados y adornados con pedrería que tardan meses en elaborarse minuciosamente a mano. "Los tejedores incluyen retratos de gente conocida del pueblo para que todo el mundo pueda juzgar su habilidad por lo bien que se parecen", dice Imna.

Al igual que en Murcia y Bullas, los excursionistas hambrientos de Caravaca no tendrán problemas culinarios. En El Horno, tengo que dar por terminada la procesión de platos después de deleitarme con croquetas de setas y trufa negra, tartar de atún y ensalada de gambas con mango y aguacate.

Termino mi peregrinaje con una sesión de observación de las estrellas del año jubilar con Astroversia, aprendiendo a mirar el cielo como lo habrían hecho los primeros 'Homo sapiens'. Es un final apropiado para una semana en plena naturaleza, lejos de la cacofonía de las grandes ciudades y el tráfico.