Esta semana, el Vaticano ha aprobado oficialmente las peregrinaciones religiosas a un pueblo del sur de Bosnia donde unos niños afirman haber tenido visiones de la Virgen María.

Aunque no declaró que las apariciones de Međugorje fueran auténticas o de origen sobrenatural, aprobó actos públicos de devoción en el lugar justificados por la poderosa experiencia espiritual de la visita.

La luz verde papal es esencial para validar los destinos de peregrinación, y también es un motor económico clave.

El turismo religioso es un negocio lucrativo. Millones de personas viajan cada año en peregrinación o por motivos espirituales, y en torno a él se ha desarrollado una industria de alojamiento, guías y transporte. Los devotos acuden en busca de alivio para enfermedades terminales o bendiciones para sus proyectos futuros.

Međugorje, Lourdes, Fátima: Los lugares de turismo religioso más importantes de Europa

En 1981, seis niños y adolescentes dijeron haber tenido visiones de la Virgen en una colina de Međugorje, en la región vinícola de Herzegovina. Algunos de esos "videntes" originales han afirmado que las visiones se han producido con regularidad desde entonces, incluso a diario, y que María les envía mensajes.

Como resultado, Međugorje se ha convertido en un importante destino europeo de peregrinación para los creyentes cristianos, atrayendo a millones de personas a lo largo de los años.

Sólo el año pasado, se distribuyeron 1,7 millones de hostias eucarísticas durante las misas celebradas allí, según las estadísticas publicadas en el sitio web del santuario, una estimación aproximada del número de católicos que lo visitaron.

En 1981, seis niños y adolescentes declararon haber tenido visiones de la Virgen en una colina de Međugorje, en la región vinícola de Herzegovina. Mateusz Suski

Con la aprobación de la Santa Sede, Međugorje se une a los santuarios católicos más consolidados de Fátima y Lourdes, aunque en este caso las apariciones marianas han sido declaradas auténticas por el Vaticano.

Fátima, ciudad del centro de Portugal, alberga un santuario que señala el lugar donde supuestamente la Virgen María se apareció ante tres niños en 1917. Las peregrinaciones se celebran el 13 de cada mes entre mayo y octubre, y las mayores afluencias de público (hasta un millón de personas) tienen lugar el 13 de mayo y el 13 de octubre.

Lourdes, en el suroeste de Francia, es famosa por el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Cada año, millones de peregrinos y turistas espirituales visitan la Gruta de Massabielle, donde se dice que una niña de 14 años experimentó una aparición mariana en 1858. En la gruta, los fieles beben o se bañan en el agua que mana de un manantial, a la que se atribuyen propiedades curativas.

El lucrativo mundo del turismo religioso

A lo largo de los años, los obispos locales y los funcionarios del Vaticano han puesto en duda la fiabilidad y las motivaciones de los "videntes" de Međugorje por la preocupación de que los intereses económicos pudieran estar impulsando sus informes de continuas visiones.

El turismo religioso ha moldeado la economía local, con toda una industria que atiende a los peregrinos: hoteles, alojamientos privados, empresas agrícolas familiares, incluso complejos deportivos y campings.

Lo mismo ocurre en Fátima y Lourdes, donde la fe "estimula la migración de millones de personas cada año y, con ello, una importante actividad comercial", escribe Vanessa J. Panaligan en su artículo 'Pilgrims, Prayers, and Profits: Assessing the Cultural Significance and Economic Value of Lourdes'.

La casi total dependencia económica de Lourdes del turismo religioso quedó al descubierto durante la pandemia, cuando las peregrinaciones se interrumpieron repentinamente. Nick Castelli

Según Panaligan, la pequeña y modesta ciudad de Lourdes rivaliza a menudo con la metrópoli de París en número de visitantes, y tiene la segunda mayor capacidad hotelera de Francia después de la capital.

Aunque sólo 15.000 personas viven en Lourdes, entre cinco y seis millones de turistas la visitan cada año. El resultado es un dinámico sector hostelero y un importante beneficio económico.

"A través de las industrias de bienes y servicios, especialmente en hostelería, se calcula que la ciudad obtiene unos beneficios totales de 270 millones de euros al año", escribe Panaligan.

Especialmente numerosos en Lourdes, debido a las aguas curativas, pero presentes en la mayoría de los lugares de peregrinación, son los visitantes ancianos, enfermos o incapacitados que necesitan servicios específicos. Esto significa que instalaciones como hospitales y centros especializados reciben financiación gubernamental adicional.

Aunque la experiencia religiosa o espiritual básica, como asistir a misa o beber agua bendita, es gratuita, se anima a los peregrinos a gastar dinero en muchas otras cosas. Alrededor de los lugares religiosos y en los centros urbanos de Fátima y Lourdes hay cientos de tiendas de recuerdos, como estatuas de la Virgen María o recipientes para el agua bendita.

Lourdes apuesta por un turismo más rentable y sostenible tras la pandemia

La casi total dependencia económica de Lourdes del turismo religioso quedó al descubierto durante la pandemia, cuando las peregrinaciones se interrumpieron repentinamente. En respuesta, la ciudad se está replanteando sus "acciones pastorales", explica a 'National Geographic' el sacerdote Olivier Ribadeau Dumas.

El Estado ha destinado 140 millones de euros a ampliar el atractivo de Lourdes más allá del típico turista peregrino para incluir a una franja más amplia (menos religiosa) de la sociedad.

Habrá un programa de 'e-bike' y car-sharing para facilitar los desplazamientos entre ciudades vecinas y se ha restablecido el tren nocturno. Se han peatonalizado amplias zonas de la ciudad y se han diseñado campañas de marketing para destacar los olvidados atractivos no espirituales de Lourdes.

Con la fe europea en declive desde hace décadas hacia el secularismo, ¿será el futuro de otros lugares santificados por el Vaticano ir más allá del atractivo espiritual?