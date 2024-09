Cascadas curativas y ecomedicina en los Alpes austriacos

Las nuevas oportunidades económicas y terapéuticas dan a los habitantes de Krimml la esperanza de un futuro mejor, más brillante y más sano.

¿Adónde ir para mejorar la salud? A los Alpes: la naturaleza es accesible, generosa, variada y curativa para los enfermos. El concepto desarrollado por médicos de la Universidad de Salzburgo (Austria) hace que turismo rime con salud.

"Hay muchas enfermedades asociadas a las ciudades que podrían tratarse en un formato de turismo de salud en los Alpes. Una de cada seis muertes en el mundo se debe al polvo fino. Los Alpes son como una isla verde en un mar de polvo fino", dice a 'Euronews' el profesor Arnulf Hartl, director del Instituto de Ecomedicina en la Universidad Médica Paracelsus.

Con 380 metros de altura, la majestuosa cascada de Krimml, en el oeste de Austria, es la mayor de Europa. La nube de agua que produce es reconocida desde hace siglos por sus virtudes terapéuticas.

El pueblo de Krimml ofrece curas para respirar el aire húmedo. Céline Nerbl y su marido acuden regularmente para tratar su asma y bronquitis crónica:

"Sólo me queda el 60% de mi capacidad respiratoria, así que tiene un impacto enorme en mi vida diaria. Hacemos muchos ejercicios de respiración e inhalación. Me abre los bronquios y desde entonces ya no estoy nada congestionada."

Según el profesor Hartl, las gotas de agua de la cascada son 200 veces más pequeñas que las de un spray contra el asma: "Las pequeñas gotas de agua se inhalan, están cargadas negativamente e inducen un modo de acción inmunológico. Reducen la inflamación del pulmón."

El profesor, especializado en medicina ecológica, desarrolló el proyecto HEALPS2 a partir de estudios clínicos. Cuenta con el apoyo de la Política de Cohesión de la Unión Europea, que aporta el 85% del presupuesto de 2.417.603 euros.

Su equipo propone a todos los países alpinos -Francia, Italia, Eslovenia, Austria, Alemania y Suiza- ayudar a los agentes locales a catalogar sus recursos naturales. El objetivo es desarrollar una oferta de turismo terapéutico adaptada.

«Todo lo que es muy específico de la región alpina puede ponerse en valor en términos de salud: las rutas de senderismo, el aire mejor, el aire más fresco en tiempos de cambio climático y, otros factores como los pastos alpinos, los productos lácteos crudos, la miel."

En Krimml, el turismo terapéutico ha dado lugar a nuevas ideas: existe un hotel, por ejemplo, que se ha adaptado para alérgicos. Y según Silvia Nothdurfter, vicedirectora de Salud de Hohe Tauern, el pueblo está volviendo a la vida:

"Nuestras apuestas económicas han cambiado en los últimos 15 años, desde que estamos en este sector del turismo de salud. Hemos podido aumentar el número de huéspedes en un 35% aproximadamente. La región es remota, pero pudimos aumentar también los puestos de trabajo en la región. Sobre todo muchos puestos de trabajo femeninos, altamente cualificados, para las personas que se quedan ahora en la región."

Con la falta de nieve, el proyecto HEALPS2 es también una oportunidad para que las estaciones de esquí más bajas 'respiren'.