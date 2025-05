PUBLICIDAD

Sarah Faith es redactora sénior sobre valores en la empresa de viajes Responsible Travel.

Pocas personas en el mundo nos inspiran a defender la naturaleza como David Attenborough. El mensaje de su nuevo largometraje, 'Océano', es claro: el lugar más importante para la vida en la Tierra es el mar. Muchos de nosotros sentimos el impulso de viajar por el mundo y experimentar por nosotros mismos estos asombrosos ecosistemas marinos. Pero saber si las decisiones que tomamos perjudican o ayudan a la fauna que vamos a ver puede ser difícil. Aquí, los expertos explican cómo asegurarse de que sus próximas vacaciones ayuden a proteger nuestros preciosos hábitats marinos.

¿Debería nadar con delfines salvajes?

Puede hacerlo, dice Sophie Lewis, directora general de la Alianza Mundial de Cetáceos (WCA), pero no subestime los impactos potenciales y los retos de hacerlo. "Tenemos que recordar que meterse en el agua con cetáceos salvajes (el término colectivo para ballenas y delfines) puede perturbar actividades biológicamente muy importantes, como alimentarse, amamantar o descansar", explica.

Si decide nadar, compruebe que es legal en el lugar donde lo haga y tenga confianza para usar un tubo en aguas abiertas y profundas. Elija un operador que publique abiertamente las directrices que sigue para garantizar que los animales controlan la interacción y mantenerle a salvo.

Por ejemplo, asegurarse de que los nadadores permanecen tranquilos y quietos, no interponerse en la dirección de desplazamiento de los animales y estar dispuestos a renunciar a la experiencia si no es adecuada. En última instancia, hay que plantearse si merece la pena meterse en el agua. "No hay que subestimar lo especial que es ver a estos animales desde un barco".

¿Cómo elegir una excursión de avistamiento de ballenas responsable?

Investigar antes de reservar es clave, dice Lewis. Busque viajes que se mantengan al menos a 100 metros de las ballenas y a 50 metros de los delfines. También debe haber límites en el tiempo que se pasa con los animales y en el número de embarcaciones presentes.

Lewis añade que "ser un operador responsable no consiste solo en aplicar las mejores prácticas en el agua, sino también en contribuir positivamente al medio ambiente y a las comunidades locales". Busque operadores turísticos de propiedad local que apoyen proyectos de conservación marina y aquellos certificados por la WCA u otra organización de fauna marina.

Avistamiento de ballenas en el Área de Patrimonio Ballenero de las Azores. Luca Nebuloni, via Wikimedia Commons (CC BY 2.0

Un buen punto de partida son las Zonas de Patrimonio Ballenero de la WCA, comunidades comprometidas a elevar el nivel del turismo ballenero, proteger los hábitats oceánicos y celebrar su patrimonio cultural marino común. En lugares como Madeira, las Azores y Tenerife, puede esperar encontrar operadores turísticos apasionados por la conservación que se rigen por estrictas normas de bienestar animal, así como eventos o museos dedicados a la historia de las ballenas en la región. Unas vacaciones de ocho días en las Azores con Responsible Travel, que incluyan hasta cinco excursiones de avistamiento de ballenas dirigidas por un especialista en fauna marina, cuestan desde 835 libras (unos 993 euros) sin vuelos.

¿Cómo puedo disfrutar de unas vacaciones en la playa más ecológicas?

"El turismo responsable consiste en encontrar un equilibrio en el que los beneficios puedan compensar cualquier impacto negativo", afirma Lewis. Según la organización benéfica británica Surfers Against Sewage, cada año llegan a los océanos más de 11 millones de toneladas de plástico. Deja una huella de plástico más pequeña en tu viaje yendo de vacaciones a una de sus "comunidades sin plástico", es decir, a lugares que comparten el compromiso de reducir los plásticos de un solo uso.

Llévate a casa tu basura (y cualquier otra que encuentres), pero deja los recuerdos naturales en la playa. "Por muy tentador que resulte recoger conchas o corales, todos ellos son partes vitales del ecosistema", aconseja Lewis. "Puede parecerte poca cosa, pero cuando hay cientos de miles de turistas cada año que se llevan una pequeña cosa, todo suma".

Buceo para eliminar el pez león invasor en la barrera de coral de Belice. ReefCI

Anthony Saner es director de la ONG Reef Conservation International, que trabaja para proteger la barrera de coral de Belice. Recomienda encarecidamente el uso de cremas solares seguras para los arrecifes. "Las sustancias químicas de los protectores solares (sobre todo la oxibenzona y el octinoxato) matan los corales en desarrollo, aumentan su blanqueamiento y dañan los pólipos en desarrollo".

Y con 14.000 toneladas de crema solar deslizándose de los cuerpos al mar cada año, cada chorrito cuenta. Saner advierte que los complejos turísticos costeros pueden ser devastadores para los ecosistemas playeros. Así que, antes de reservar, averigüe cómo apoya el hotel la conservación marina y las comunidades locales, y qué hace con sus residuos.

¿Debería visitar un parque marino?

En libertad, las orcas pueden nadar hasta 225 kilómetros al día, en grupos sociales con lenguas y culturas complejas. El cautiverio provoca angustia. "Las ballenas y los delfines pueden sufrir estrés crónico por estos espacios restrictivos y entornos artificiales... y tristemente esto puede provocar enfermedades, comportamientos agresivos o autolesivos, y una muerte prematura en comparación con una vida natural", afirma Lewis. Recomienda a quienes se preocupen por las ballenas o los delfines que eviten visitar un parque marino e intenten verlos en libertad con un operador turístico responsable.

PUBLICIDAD

¿Se puede ver desovar a las tortugas?

Si este verano visita las playas de Cefalonia o Zante (Grecia), Dalyan (Turquía) o el norte de Chipre, es probable que comparta espacio con tortugas marinas anidando. Observarlas puede ser profundo y educativo, pero su proceso de anidamiento es muy sensible a las molestias. Visítelos con un guía experimentado, manténgase alejado de los nidos marcados, evite conducir por la playa y no toque a las crías para asegurarse de que no está causando un impacto negativo.

ARCHELON, la Sociedad para la Protección de las Tortugas Marinas de Grecia, ofrece paseos de 45 minutos por la playa en varios lugares de anidamiento, incluidas las populares playas cretenses de Chania y Rethymno. Aprenderá más cosas sobre las tortugas, su comportamiento durante el desove y cómo convivir con ellas de forma responsable.

¿Debería viajar en crucero?

En 2024, un número récord de personas optó por viajar y pasar una estancia en un crucero, pero con problemas que van desde los daños a las ballenas y la contaminación del agua hasta el turismo excesivo, el historial medioambiental y social de estos grandes buques es bastante sombrío.

Según el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), los cruceros emiten más CO2 por pasajero-kilómetro que el avión y, en 2022, los 218 cruceros que operan en Europa produjeron más óxidos de azufre (un gas que perjudica el crecimiento de los árboles y provoca lluvia ácida) que 1.000 millones de coches. Si quiere explorar en el agua, busque barcos pequeños o cruceros de expedición que trabajen para proteger los entornos marinos que visitan, utilicen guías locales y se abastezcan localmente de alimentos y bebidas.

PUBLICIDAD

¿Cuál es la mejor forma de apoyar la conservación marina durante las vacaciones?

"Nuestro trabajo de conservación se financia exclusivamente con ecovoluntarios comprometidos con el medio ambiente. Sin su ayuda y financiación, ReefCI no sería posible", afirma Saner. Aunque los huéspedes de Saner trabajan como voluntarios durante una semana o más, el voluntariado no tiene por qué ser el objetivo de todo el viaje. Puedes unirte a la limpieza de una playa local o participar en un proyecto de ciencia ciudadana durante un viaje de avistamiento de ballenas.

"Los investigadores no suelen tener fondos para salir al agua todos los días", explica Lewis, "pero estos operadores pueden aportar datos realmente valiosos, no solo sobre las poblaciones, sino sobre el impacto que los turistas están teniendo en esos animales".