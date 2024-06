Con la llegada del verano muchas personas recurren a sus cremas del año pasado, pero esto podría implicar ciertos riesgos según afirman expertos a 'Euronews'.

PUBLICIDAD

La llegada del verano y las altas temperaturas propician el regreso de una práctica que cada año reúne a millones de adeptos en todo el mundo: tomar el sol. Sin embargo, esto entraña algunos riesgos si se hace sin responsabilidad, razón por la que es fundamental utilizar crema solar.

Este tipo de protección, según los expertos, habría que utilizarla durante todo el año, también en invierno y no solo cuando tomamos el sol, incluso en nuestro día a día, pues la radiación ultravioleta es realmente perjudicial para nuestra piel.

No obstante, aunque el uso del protector solar ha aumentado en los últimos años y existe cada vez una mayor concienciación, este no siempre se aplica correctamente.

Hay que seguir una serie de pautas a la hora de aplicarlo, como hacerlo "30 minutos antes de la exposición solar en piel limpia y seca y en cantidad generosa y uniforme", explica a 'Euronews' Sonia Galeano, farmacéutica y vocal de Dermofarmacia en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila.

¿Cuánta cantidad de crema solar es recomendable aplicar?

Es importante no escatimar a la hora de aplicárnosla. Lo ideal, científicamente, es aplicar dos miligramos por centímetro cuadrado cada dos horas. No obstante, Galeano comparte con este medio un truco que nos permitirá saber siempre si estamos usando o no suficiente crema.

Según la conocida como 'regla de los dos dedos', habría que aplicar una línea de crema en los dedos de la mano: "El corazón para el rostro, dos dedos para cada uno de los brazos, cuatro dedos para el tronco, otros cuatro para la espalda y también cuatro para cada una de las piernas", detalla la farmacéutica.

¿Cada cuánto tiempo hay que aplicarse crema solar?

En muchas ocasiones, los bañistas o veraneantes de las playas, olvidan la importancia de ser constante a la hora de aplicar la crema solar. De poco sirve cubrirnos el cuerpo con crema una sola vez y no volver a aplicarla pasado cierto tiempo.

El agua del mar o incluso el propio sudor restan eficacia a estas lociones. Por eso mismo "hay que aplicarlas cada dos horas, después de cada baño y en caso de sudoración excesiva", nos explica la vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila.

Aplicación de crema solar en la playa. Pixabay.

Siempre que nos bañemos en la piscina o en la playa hay que volver a echar crema. Pero también existen "algunos fotoprotectores que permiten su aplicación en piel mojada", esos solo son efectivos cuando vienen identificados como 'wet skin' ('piel mojada').

¿Qué significa el factor de protector (SFP) de las cremas solares?

De SFP 20, 30 y hasta de más de 50. Las cremas solares vienen identificadas con diferentes números que tienen un significado desconocido para muchos. No significan exactamente que una cifra más alta nos proteja más del sol. Más bien, indica que esa crema nos protegerá durante más tiempo.

"Un factor de protección 30 estaría protegiendo 30 veces más. Es decir, como unos 300 minutos, que serían unas cinco horas".

Pero esto no implica que en cinco horas nos podamos desentender de la crema solar, puesto que "la eficacia del protector disminuye por el agua, el sudor o el roce", insiste Galeano. Por lo que es recomendable volver a aplicar crema cuando nos bañemos.

¿Qué factor de fotoprotección debo usar?

No es casual que se hayan creado diferentes factores de fotoprotección para según qué cremas. Estos están pensados para cada tipo de piel. No todo el mundo necesita un factor 50 o uno de 30. Aunque estos números nos hablen del tiempo de duración, "evidentemente uno de 50 protege más frente al ultravioleta".

Sonia Galeano explica a 'Euronews' que el factor que debemos usar "va a depender del prototipo de nuestra piel según una serie de parámetros como son el tono, el color del cabello o el de los ojos. Cada uno de nosotros vamos a tener un prototipo que indica la capacidad que tiene nuestra piel para adaptarse al sol".

¿Podemos utilizar la crema solar del año pasado?

Como todos los productos, las cremas solares también tienen fecha de caducidad. En el caso de estas, dos: una en caso de que no se hayan abierto y otra en caso de que ya la hayamos utilizado.

La segunda, que suele ser la que debamos tener en cuenta, se indica con un número dentro de una figura que representa un bote abierto, este número son los meses en los que se puede utilizar, generalmente seis.

Cremas solares. Pixabay

Por ello, un fotoprotector "no vale de un año para otro", dice Galeano. La razón es que "el producto se oxida, se deteriora porque muchas veces lo hemos dejado en el coche expuesto a altas temperaturas". Todo ello hace que pueda aparecer "contaminación microbiana" que afecte a nuestra piel, razón por la que debemos olvidarnos de nuestra crema del año pasado y tirarla.

¿Dónde puedo tirar la crema solar?

Nos tenemos que deshacer de las cremas caducadas, sí. Pero ¿puedo tirarla en el cubo de la basura? Estos productos pueden ser dañinos para el medioambiente cuando no son ecológicos, llegando a dañar ecosistemas marinos e incluso artifices de coral. Por esa razón debemos seguir una serie de pautas a la hora de tirarlos.

PUBLICIDAD

Expertos aseguran que es importante reciclar los envases de cosmética en general, también estos. Lo primero que hay que observar, indican desde Ecoembes, es identificar de qué tipo de envases se trata.

"Los envases de plástico, que son muy comunes, deben tirarse en el contenedor amarillo. Los envases de vidrio, más habituales para cremas o bases de maquillaje, deberán depositarse en el contenedor verde", explican.

En caso de que el envase tenga todavía algo de crema, se debe depositar "en el contenedor para restos, las plantas de tratamiento se encargarán de gestionar estos residuos", indican.

Este verano se prevén altas temperaturas y días de mucho sol en toda Europa. Países como Italia atraviesan ya su primera ola de calor. La excesiva exposición a la radiación solar puede provocar enfermedades cancerígenas en la piel como el melanoma, por esa razón es esencial tomarse en serio las recomendaciones de los expertos y utilizar estas lociones que nos pueden salvar la vida protegiendo el órgano más grande del cuerpo.