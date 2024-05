¿Podría el cultivo de algas ayudar a recuperar los océanos?

Las ventajas de las algas son muchas: son un alimento sano y sostenible y su cultivo ofrece una alternativa a los pescadores que tienen que hacer frente a la disminución de las poblaciones de peces.

El cambio climático, la contaminación y la sobrepesca ejercen una presión cada vez mayor sobre nuestros mares. Esta sombría realidad amenaza las capturas y el sustento de innumerables pescadores. ¿Podrían alternativas emergentes como el cultivo de algas ayudar a restaurar nuestros océanos y asegurar un futuro más sostenible para los pescadores?

Las aguas cristalinas de la bahía de Mulroy, en el noroeste de Irlanda, son ideales para la acuicultura ecológica. Decenas de personas cultivan aquí mejillones, ostras y salmón, como el antiguo pescador Jerry Gallagher. Jerry optó por la acuicultura cuando las poblaciones de peces disminuyeron y la pesca tradicional dejó de ser económicamente viable.

Las algas marinas: enorme potencial

"La gente sigue pescando, obviamente, pero no en la misma cantidad. Y el esfuerzo por captura ahora es enorme. Si me dieran un barco y me dijeran: 'Este es tu barco, vete a pescar', yo les diría que se quedaran con el barco", dice Jerry.

Ahora, las operaciones de Jerry van más allá del marisco. La bahía de Mulroy alberga una floreciente granja de algas que se extiende por decenas de hectáreas. En las líneas submarinas crecen algas comestibles como la alaria esculenta, también conocida como wakame atlántica, una especie local muy conocida y alimento tradicional en muchos países del Atlántico Norte.

ARCHIVO - Algas de granja son transportadas a bordo de una barcaza para su recolección, jueves 29 de abril de 2021, Robert F. Bukaty/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

La hija de Jerry, Lorraine, que estudió nutrición humana, gestiona la granja. Su interés por los posibles beneficios para la salud de una dieta basada en algas, inspirada por las tendencias de longevidad en países como Japón, la llevó a lanzar su empresa: 'The Seaweed Company'.

"Me di cuenta de que en Irlanda tenemos una costa increíble y de que mi familia trabajaba en la acuicultura, así que empecé a darle vueltas a la cabeza y me dije: creo que las algas tienen un enorme potencial."

La siembra comienza en octubre y, en abril, las algas están listas para la cosecha. Jerry Gallagher afirma que este trabajo es ideal para quienes proceden de la pesca y la acuicultura, ya que les ofrece un valioso empleo durante las temporadas más tranquilas.

La demanda de algas está aumentando en toda Europa, ya que cada vez se consideran más parte de una dieta sana. Los productores ecológicos locales, como Jerry y Lorraine Gallagher, destacan las ventajas medioambientales frente a las importaciones extranjeras. Recogidas en las limpias aguas de la bahía de Mulroy, estas algas pueden incluso comerse crudas.

Una oportunidad de crear nuevos empleos

La empresa suministra algas a la industria alimentaria. Su nueva fábrica, situada cerca de la explotación, procesa 300 kilos de algas por hora, convirtiéndolas en copos secos. Estos copos son fáciles de almacenar, transportar y utilizar en productos alimentarios. Estas instalaciones contribuyen a ampliar el cultivo de algas en Europa, al tiempo que crean empleo para lostrabajadores de industrias costeras tradicionales como la pesca y la cría de mejillones.

"Tenemos gente de otros sectores de la acuicultura que trabaja con nosotros. Los mejillones tienen una temporada opuesta a la nuestra. Significa que cuando nosotros estamos ocupados ellos están tranquilos y viceversa. Y es maravilloso poder compartir esas habilidades y también esos conocimientos", nos dice Lorraine.

El Gobierno irlandés respalda el cultivo de algas como forma sostenible de diversificar los ingresos y apoyar a las comunidades costeras, que en los últimos años se han enfrentado a importantes reducciones de las cuotas pesqueras. Hablamos con Charlie McConalogue, ministro de Agricultura, Alimentación y Marina de Irlanda:

"En Irlanda, hemos sufrido un impacto como consecuencia del Brexit. Nuestro sector ha perdido el 15 por ciento de nuestra cuota nacional, lo que supone un gran impacto. Y el potencial de las algas ofrece una oportunidad real."

La posición única de Irlanda podría convertirla enuno de los principales productores de algas marinas de la Unión Europea.

El Océano Atlántico y el Mar del Norte ofrecen condiciones ideales para esta industria emergente. En la actualidad, la mayor parte de las algas europeas se recolectan en estado salvaje y suelen utilizarse como abono para el suelo. Pero a lo largo de las costas están apareciendo nuevas explotaciones de calidad alimentaria que prometen un aumento significativo de la producción.

Los cultivos de algas gestionados de forma sostenible no sólo producen alimentos sanos y crean empleo para los antiguos pescadores. También ayudan a restablecer la salud de los océanos y a proteger las costas de la erosión, lo que podría cambiar el rumbo de las economías costeras europeas.

En la conferencia organizada por 'The Seaweed Company', los ponentes destacaron lasventajas medioambientales de las algas frente a la agricultura tradicional y debatieron la necesidad de agilizar la reglamentación y la concesión de licencias. Tanto la administración europea como las partes interesadas del sector comparten una visión de crecimiento inminente para el sector.

"Europa produce el 0,2% de las algas del mundo. Pero importamos 500 millones de algas al año. Y se prevé que esta cifra aumente debido a la creciente demanda. La gente quiere comer alimentos más sanos. Alimentos más sostenibles. Por eso tenemos esta iniciativa de la UE sobre las algas, para aumentar la producción en toda Europa", nos dice Felix Leinemann, jefe de Unidad de Sectores de la Economía Azul, Acuicultura y Ordenación del Espacio Marítimo, DG MARE.

"En la alimentación, como ingrediente alimentario, tendremos una nueva vida para las algas. Crecerán. Es una garantía que ya tenemos. Hay un gran movimiento para tener otras fuentes de proteínas, otras fuentes de fibras" dijo Vitor Verdelho, director general de la Asociación Europea de Biomasa de Algas.

Las algas podrían sustituir parcialmente a la carne en las dietas habituales. 'The Seaweed Company' comercializa su propia mezcla de carne con un 25 por ciento de algas. Afirman que así se reduce el impacto ambiental en una cuarta parte y se mejora el valor nutritivo.

"Da más sabor a los alimentos. Pero las algas también aportan fibra y, sobre todo, hidratos de carbono, hidratos de carbono complejos que desempeñan una función en el intestino. Así que es la salud intestinal. Y todo el perfil mineral que añadirá a tu comida macronutrientes y micronutrientes esenciales, por ejemplo, calcio y magnesio", opina Stefan Kraan, cofundador y director científico de 'The Seaweed Company'.

Y a antiguos pescadores como Jerry Gallagher, el cultivo de algas les ofrece una forma de continuar con la pasión de su vida: trabajar en el mar al tiempo que proporcionan alimentos sanos y cultivados localmente a más gente:

"Las algas son definitivamente el futuro para nosotros. Produciremos cada vez más especies y trabajaremos con cada vez más gente, investigando nuevas especies para cultivar y, sí, ¡esperemos que salven el planeta!"