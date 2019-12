Protestas en la India contra la ley gubernamental de ciudadanía

Entretanto, Narendra Modi ha pedido calma y afirma que "la legislación está diseñada para ayudar a aquellos que han afrontado años de persecución fuera y no tienen otro lugar donde ir, excepto a la India". Mientras la policía ha sido duramente criticada por su gestión de las protestas estudiantiles, durante los últimos cinco días, los políticos advierten a los estudiantes de que "no pueden apropiarse de las leyes".

Las muestras de rechazo se multiplican por todo el país ante un texto, elaborado por el Gobierno, que facilita la concesión de la ciudadanía india a los refugiados de Afganistán, Bangladés y Pakistán, pero con la condición de que no sean musulmanes. Una condición mal vista por los críticos, que consideran que la legislación condiciona la ciudadanía india a la religión y, por ello, viola la constitución secular del país.

"Quiero dejar una cosa clara. Nadie tiene miedo. Como la gente que protesta en Hong Kong, o los que protestan en Chile... que no tienen miedo. Nosotros tampoco estamos asustados", señala la estudiante Bhumika Saraswati.

"Protestamos contra el proyecto de ley que el Gobierno ha aprobado, que es discriminatorio contra una comunidad en particular. Se trata de los musulmanes. Va en contra de la filosofía de la India. Va en contra de las ideas seculares del país", declara el estudiante Shree Kumar.

