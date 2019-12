Bridget Riley, la pintura que desafía la percepción

Cuadros que suponen un reto para quien los contempla. La artista británica Bridget Riley es conocida por la forma en la que sus trabajos desafían a la vista. En 1960 desarrolló un estilo que produce una desorientación física en el ojo. Se conoce como 'op art', por usar formar geométricas para crear efectos ópticos.

La protagonista, de 88 años, de la exposición en la Hayward Gallery de Londres ha explicado el enfoque abstracto de su pintura: "No tiene que servir para nada, como muchos otros cuadros. No tiene que representar algo. Los colores, las líneas, las formas, los espacios, no tienen que tener una doble tarea, por así decirlo".

En la muestra se pueden ver sus primeros estudios, en los años cincuenta, antes de que evolucionara hacia su propio estilo. El postimpresionista francés Georges Saurat, conocido por utlizar la técnica del puntillismo, fue una de la grandes influencias de Riley, que llegó a copiar su famoso 'El Puente sobre Courbevoie'.

"Lo sorprendente de la obra de Riley es que para todos los diferentes tipos de abstracción que se pueden ver, desde rayas, diagonales, curvas, diferentes composiciones, ella está en realidad, subyacente a todo eso, inspirada por la naturaleza. Está realmente interesada en cómo la luz juega a través del paisaje, cómo la luz cae a través de las hojas o sobre la cara de alguien. Y entender ese tipo de principios fundamentales le permite crear obras así de dramáticas", explica Cliff Lauson, comisario de la exposición.

La retrospectiva abarca más de doscientos trabajos y cincuenta pinturas clave. Es la mayor exposición hasta el momento sobre Bridget Riley y se puede ver en la capital británica hasta el 26 de enero.