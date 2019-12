Hay otras explicaciones, pero está claro que la designación no tiene nada que ver con el hábito moderno de usar este día para hacer compras en tiendas de "caja grande", las que venden televisores, computadoras y similares.

Aunque nadie parece saber con certeza cómo llegó a llamarse "Boxing Day" (Día del Boxeo), no tiene nada que ver con el deporte del boxeo. La teoría más extendida sobre sus orígenes es que el nombre proviene de la tradición de que los más ricos de la sociedad dieran a sus sirvientes y a los comerciantes una caja (box) con dinero y regalos el día después de Navidad.

No se sabe exactamente cual es su origen. Estas son algunas teorías sobre la procedencia del 'Boxing Day':

