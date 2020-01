Esmail Ghaani reemplaza a Soleimani al frente de la Fuerza Quds

En Kerman, ciudad natal del general caído, miles de personas se han echado a las calles en una demostración más de luto y rabia nacional. "Qasem no era sólo un guerrero o un gran comandante", decía una mujer mientras lloraba, "era la esperanza de los oprimidos de todo el mundo". "América debe saber que ahora mismo, mientras hablamos, están naciendo nuevos Qasem Soleimanis", avisaba otro ciudadano.

