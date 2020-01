El Real Madrid es el nuevo campeón de la Supercopa de España de fútbol

No hay manera de que el francés se quede con la miel en los labios. De una forma u otra, con autoridad, con dificultades, con flor, con penaltis, el entrenador del Real Madrid ha hecho del ganar en los partidos decisivos un hábito.

Courtois tenía estudiados a los lanzadores de penaltis del Atlético de Madrid. "Los repasé en el banquillo, Saúl me sorprendió un poquito pero Thomas lo tenía claro. Es un paradón porque le pegó muy fuerte. Estoy muy feliz por otra portería a cero y buenas paradas".

