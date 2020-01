El gobierno húngaro de Víktor Orbán ha dado un nuevo paso en su programa para fomentar la natalidad en el país. A los incentivos económicos para las familias, se suma ahora una inversión muy importante de dinero público en los tratamientos de infertilidad, que incluye la compra por parte del Estado de varias clínicas privadas para hacer más accesibles estos tratamientos.

Orbán quiere 'Niños húngaros en lugar de inmigrantes'

Detrás de todo esto está el empeño del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, de aumentar la población con 'niños húngaros' y no con inmigrantes.

"Si queremos tener niños húngaros en lugar de inmigrantes, y si la economía húngara puede generar los fondos necesarios, entonces la única solución es gastar la mayor cantidad de fondos posible para apoyar a las familias y en la crianza de los niños", afirmó Orbán ante la prensa.

Tratamientos gratuitos en clínicas compradas por el Estado

El Gobierno húngaro ha hecho del fomento de la natalidad una cuestión de "importancia estratégica nacional".

A partir de ahora, tanto las pruebas diagnósticas como los tratamientos de fertilidad serán gratuitos. También se eliminan las limitaciones para acceder a estos tratamientos para acabar con las listas de espera. Para hacer posible este plan, el Estado ha comprado seis clínicas privadas especializadas en fecundación in vitro que ahora trabajarán bajo control público.

Los tratamientos contra la infertilidad como 'arma demográfica contra la inmigración'

Expertos en salud y sanidad pública alertan de los posibles efectos de esta centralización.

"Como todos sabemos, el estado no es un buen amo. La calidad de los servicios prestados por las instituciones públicas suele ser inferior a la de las instituciones privadas", argumenta Zsombor Kunetz

Gabriella Lantos afirma que para hacer más accesibles los tratamientos contra la infertilidad no basta con el dinero, sino que también se necesitan más especialistas, en embriología, endocrinología y hematología, de los que, por el momento, Hungría no dispone.

"_De repente, se están invirtiendo grandes cantidades de dinero en este sistema. Pero no hay suficientes expertos en Hungría, por lo que no podrá funcionar. ambién porque no buscan la eficiencia y, sin personas competentes, no pordrán ser eficientes. Lo que indica esto es que los tratamientos de infertilidad se ha convertido en un arma demográfica para tratar de frenar la llegada de inmigrantes. Algo que no lograrán con estas medidas".

_

Préstamos de 30.000 euros a las parejas y exenciones de impuestos

El llamado "plan de acción de protección de la familia" del gobierno Orban incluye medidas como la concesión de un préstamo subvencionado de 30.000 euros a las parejas que deseen casarse, a condición de que la novia tenga menos de 41 años. Este préstamo queda totalmente perdonado si el matrimonio tiene tres hijos.

También se contempla una exención de impuestos para las madres con cuatro niños o más y programas para favorecer a las familias.

Por lo pronto, en el país se ha registrado un aumento importante de las bodas, pero habrá que ver si eso se traduce en más hijos. La población húngara se redujo en 100.000 personas en los últimos diez años.