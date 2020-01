"Fue muy fuerte. Eso no te da tiempo a reaccionar. Solo quieres irte", añade otra vecina.

" Empezaron a crujir los cristales y yo me fui para allá corriendo -cuenta una mujer mientras muestra el estado de sus ventanas-. _Un pánico que cogí. Tengo la luz aquí metida. Una luz enorme, enorme. Nunca he visto una cosa igual". _

Los expertos confirman un fallo del sistema de seguridad. Las alarmas no sonaron . Los vecinos solo escucharon el estallido y el fogonazo de la explosión, seguidos de una enorme onda expansiva que hizo saltar los cristales de muchas viviendas por los aires y provocó daños significativos. La gente sigue con el miedo en el cuerpo.

Aún no se sabe por qué, pero un tanque con esta sustancia estalló, provocando después una segunda explosión en el complejo. El primero en morir fue el jefe de la fábrica . Su cuerpo fue encontrado por los bomberos. Un obrero, con quemaduras en el 80 % de su cuerpo , falleció en el hospital.

Los bomberos han dejado que queme de forma controlado el óxido de etileno que provocó la explosión. Se trata de un gas altamente inflamable y tóxico , si bien las autoridades aseguran que no hay peligro, que solo se produce en España en esta fábrica.

Es el desastre provocado por la doble explosión del martes en estas instalaciones, que no solo dejó tres muertos y dos heridos muy graves, sino también muchos interrogantes entre la población, sobre la seguridad y la calidad del aire en torno a este polígono petroquímico, el más grande del sur de Europa.

