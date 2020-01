La noticia ha caído como una bomba en el mundo de la alta gastronomía de Lyon. El restaurante l'Auberge du Pont, del fallecido chef de cocina Paul Bocuse, pierde la tercera estrella Michelin que ostentó durante más de medio siglo.

La famosa guía roja ha confirmada la decisión, que aparecerá en su edición 2020. Veamos las reacciones a la noticia en el mercado Paul Bocuse, donde el chef venía a comprar y probar productos locales.

"Creo que es solo marketing. Le han quitado una estrella a Bocuse y eso hará subir las ventas de esta guía Michelin, que será una edición de colección. ¡El próximo año se la devolverán y ya está!", comenta Catherine Molière, del restaurante Les Garçons Bouchers.

Parece que a la guía Michelin ya no le gusta la cocina de antaño. Y eso no se toca. Es el emblema de Francia. No se toca a Paul Bocuse. Los chefs de hoy en día mantienen viva esta tradición, para hacerla perdurar." dice Claude Polidori, presidente de la asociación de comerciantes de la Halle Paul Bocuse

"Estamos tristes, aunque Paul Bocuse sigue siendo una leyenda, un emperador y un papa de la gastronomía, y sobre todo, nuestro maestro en Lyon", dice Dominique Pilastre, gerente de AOC Les Halles.

La cocina tradicional de Bocuse no está en la misma línea que la mayoría de los restaurantes de tres estrellas. Al crítico gastronómico François Mailhes, no le ha sorprendido la pérdida de la tercera estrella...

"No me ha sorprendido porque ya había rumores desde hace mucho tiempo. En Paul Bocuse, estamos en un mesón de cocina tradicional, pero tan tradicional que ya casi nadie la sirve en el mundo". La denominación de "tres estrellas", significa que "vale la pena el viaje". Un estadounidense, un indio, un japonés quiere descubrir la cocina de Paul Bocuse, y aunque no encontrará la típica de cocina internacional que hay en todas partes, pero verá que vale la pena el viaje para ir a Paul Bocuse".

Paul Bocuse seguirá siendo toda una institución y un imperio que sobrevivirá a la pérdida de su tercera estrella Michelin. Y seguirá atrayendo a aquellos para quienes restauración rima con tradición.