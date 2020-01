Inaugurado el tren nocturno Viena-Bruselas

La crisis climática y el creciente número de viajeros que utilizan el transporte ferroviario ha abierto el debate en Alemania, sobre la resurrección de los trenes nocturnos. Sin embargo, el Gobierno alemán ha dejado claro que no quiere financiar la reanudación de estos servicios. Esa fue la respuesta al partido La Izquierda, en el Bundestag, que preguntaba si hay dinero para trasladar el tráfico aéreo al ferroviario.

