Sin ingresos y ante un futuro incierto. En el Reino Unido, muchas empresas se acogieron a un sistema de ayudas del gobierno para evitar despidos. Un plan de subvenciones que cubre hasta el 80% del sueldo, con un máximo de 2.500 libras al mes, unos 2.700 euros.

Unos 8 millones de personas lograron ese permiso de ausentarse llamado "furlough". Sin embargo las lagunas de esa política de subvenciones ha dejado a decenas de miles de personas en un limbo administrativo sin ningún tipo de ayudas.

Es el caso Chetan Rajan, consultor financiero que cambió hace poco de trabajo y no lleva suficiente tiempo en nómina para beneficiarse de esas medidas...

"Es injusto porque yo pagué mis impuestos y no he cobrado el paro. Y cuando intento reclamar pero me dicen que no es posible. Es una situación kafkiana."

Carl Miller, y su esposa, que dirigen un campamento vacacional están en la misma situación.

"De momento no tenemos ingresos, no podemos pedir la ayuda mínima universal porque tenemos algunos ahorros y es de lo que estamos viviendo ahora. Y hay muchas posibilidades de que no podamos volver a trabajar hasta el año que viene."

Otros muchos han sido despedidos sin que se les concediera el permiso de ausentarse, ya que la decisión depende de la empresa.

¿Por qué deciden ellos a quién conceden el permiso? Llevo pagando mis impuestos desde hace 43 años", protesta Jim West, administrador.

La campaña New Starter Justice ha presentado una carta abierta al ministro de Finanzas Rishi Sunak, firmada por 63 diputados y por miles de afectados, solicitando que se modifiquen las reglas para poder ser incluidos.

ERTES y despedidos son el destino de mucho... ¿Qué esperanzas pueden albergar en un mercado laboral lleno de incertidumbre?

"Sí, están estudiando las reclamaciones de la gente que se ha quedado fuera, pero si no les pagan, no tienen garantizado ningún sustento." explica Guy Shone, analista de la consultora "Explain the Market".

La campaña que reclama Justicia para todos, busca que nadie se quede al márgen del plan de ayudas para hacer frente a los ERTES y reducción de horas de trabajo como consecuencia de las crisis del coronavirus.