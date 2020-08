El enfrentamiento entre los manifestantes y los dirigentes de Bielorrusia ha resonado con fuerza en la vecina Ucrania. Una nación que todavía se enfrenta a las consecuencias de la revuelta del maidán. Volodímir Zelenski ha instado a las autoridades bielorrusas a entablar un diálogo con la oposición para evitar el derramamiento de sangre. El presidente ucraniano ha hablado de ello a Euronews en el programa The Global Conversation.

"No me gustaría que ocurrieran, allí, eventos similares a los que nosotros tuvimos que hacer frente en 2014. No quiero que la gente de Bielorrusia muera. No quiero que maten a tiros a los ciudadanos o que el Gobierno provoque un grave derramamiento de sangre. No quiero eso y por eso no quiero que el pueblo bielorruso tenga que enfrentarse a nada parecido a esto. No es demasiado tarde para que las autoridades y la sociedad empiecen a dialogar y todo tendría un final, de una forma u otra. El resultado no importa. No se trata del resultado. En este tema, se trata del camino hacia el resultado. Este camino no debe ser pavimentado con sangre", declara Zelenski, presidente de Ucrania.

Las palabras del político ucraniano no han sido bien recibidas por los aliados del presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko. En una declaración, en respuesta a las observaciones de Volodímir Zelenski sobre la situación en Bielorrusia, el ministerio de Asuntos Exteriores ha señalado que el país preferiría contar con el apoyo o, al menos, con la comprensión de Ucrania. Un portavoz describió el consejo del líder ucraniano como algo que suena "como un disco rayado". Puede ver la entrevista con Zelenski, completa, a partir de esta noche, en el programa The Global Conversation.