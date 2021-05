En la sala de llegadas del aeropuerto de Heathrow, Giuseppe Pichierri esperaba la llegada de su prima Marta.

Con él estaba su hijo de cuatro años, que llevaba un globo y unos dibujos que había pintado para celebrar la llegada de Marta a Londres y su primer verano después de la pandemia con su familia.

Pero Marta nunca apareció.

"Estuvieron esperando y esperando y esperando a que saliera", recuerda Jennifer, la mujer de Pichierri.

"El último mensaje que recibieron fue en la cola cuando ella estaba esperando para pasar por inmigración. Esa fue la última vez que supieron de ella".

Mientras Pichierri y su hijo esperaban, a Marta Lomartire, una italiana de 24 años, la Fuerza de Fronteras británica le dijo que no podía entrar en el Reino Unido.

"Me alegré de haber llegado a Inglaterra", dijo Marta a Euronews.

"Pensé que mi primer viaje sería una buena oportunidad y experiencia, pero el resultado fue completamente diferente".

Marta había viajado a Londres para aprender inglés y ayudar a cuidar a los hijos de los Pichierri mientras ambos padres iban a trabajar. Ambos son trabajadores del NHS: Jennifer es enfermera, Giuseppe es microbiólogo consultor.

Había pasado bastante tiempo reuniendo toda la documentación que le dijeron que necesitaba, pero le dijeron que no era suficiente. La llevaron a una oficina donde la interrogaron y registraron sus bolsos.

(Foto de ilustración) Docenas de europeos han sido detenidos por problemas de visado a su llegada a Reino Unido Matthias Schrader /Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

A continuación la llevaron a un centro de detención y la metieron en una habitación con tres camas y rejas en las ventanas. Una puerta de seguridad que daba acceso a la habitación estaba abierta.

Le dijeron que la deportarían a Italia al día siguiente.

"Me permitieron hacer una llamada antes de que se llevaran mi teléfono y mis efectos personales", dijo.

Habría indignación si se tratara de ciudadanos del Reino Unido

Decenas de ciudadanos de la UE han sido detenidos en la frontera en las últimas semanas debido a malentendidos sobre los nuevos requisitos de entrada que entraron en vigor tras el Brexit.

Entre ellos se encuentran ciudadanos de Alemania, Grecia, Italia, Rumanía, Portugal, Bulgaria y España, que viajan al Reino Unido para realizar entrevistas de trabajo o aceptar un empleo de verano.

La Comisión Europea dijo a Euronews que había planteado la cuestión al Reino Unido y a otros Estados miembros.

Para los funcionarios europeos, la detención y la deportación de ciudadanos de la UE es "sumamente desproporcionada".

"Habría indignación, con razón, si esto fuera recíproco para los nacionales del Reino Unido", dijo Dacian Ciolos, presidente de Renew Europe, el grupo político liberal de la UE.

Por su parte, the3million, una organización que milita por los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido, dijo a Euronews que, lejos de ser una rutina, la detención y la deportación deberían ser el último recurso.

"Estas medidas draconianas también son muy preocupantes para los ciudadanos de la UE que están atrapados en el enorme retraso de las solicitudes de estatus de asentamiento - muchos están preocupados por no poder demostrar en la frontera su derecho a estar en el Reino Unido", dijo el grupo.

Au pair

La familia de Marta estaba preocupada por los cambios debidos al Brexit antes de su llegada y dijo que habían hecho todo lo posible para reunir los papeles necesarios para obtener el visado.

Jennifer dijo que su diputado local le había asegurado que Marta podría entrar en el país durante seis meses como au pair.

"Sinceramente, creí que debía haber un visado. Me dijo que no había nada", dijo.

"Italia, por lo que entendí, había intentado llegar a un acuerdo recíproco".

Según la página web del gobierno británico, un au pair no se considera un empleado si cumple la mayoría de las condiciones enumeradas en una lista de control.

(Foto de ilustración)Marta dice que la experiencia la ha dejado triste, pero no se cierra a la idea de volver al Reino Unido algún día. Markus Schreiber/ Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Entre ellas se encuentran estipulaciones como tener una carta de invitación firmada por la familia de acogida, aprender la cultura y el idioma británicos y realizar 30 horas semanales de tareas domésticas ligeras y de cuidado de los niños.

Pero la página web también dice que una au pair no puede trabajar con un visado de visitante si visita el Reino Unido durante seis meses o menos.

La Asociación Británica de Agencias Au Pair (BAPAA), que está referenciada por el Gobierno británico, añade que contratar a au pairs europeas sin un estatus de pre asentamiento adecuado es ahora "ilegal".

También pide apoyo urgente a su campaña para reabrir una vía específica para las au pairs, o enfrentarse a "una crisis de cuidado de niños".

La familia de Marta afirma que su experiencia fue "una forma atroz de tratar a cualquier persona", pero que no es un caso aislado.

"Esta es la forma en que los servicios de inmigración han tratado a la gente durante décadas, pero ahora les está sucediendo a los europeos", dijo Jennifer.

"Me siento un poco responsable por ser el miembro británico de la familia. Cuando ocurrió por primera vez, pensamos que debía ser un error. Pensamos que habíamos tenido mala suerte y que era un error terrible.

"Qué se le va a hacer, fue un auténtico error." Nos dijimos, "pero cada vez era más surrealista".

Eran las 3 de la mañana cuando Marta fue llevada al centro de detención, y cuando llegó allí creyó que la habían llevado a la cárcel.

"Lo que se me queda grabado es que es un miembro de nuestra familia, nuestros hijos la quieren y estaban deseando pasar tiempo con ella; estuvieron todo el verano pasado con ella", dijo Jennifer.

En respuesta a la preocupación por los problemas de visado de las au pairs, el Ministerio del Interior del Reino Unido ha dicho: "Los ciudadanos de la UE son nuestros amigos y vecinos y queremos que se queden, por eso tienen hasta el 30 de junio para solicitar el Plan de Asentamiento de la UE si residían en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020".

"Para aquellos que no eran residentes antes de esta fecha, como espera el público, requerimos pruebas del derecho de un individuo a vivir y trabajar en el Reino Unido".

De vuelta a Italia, Marta dice que sólo hay un 50% de posibilidades de que intente ir al Reino Unido de nuevo.

"Estoy aterrada porque no fue una experiencia muy bonita", dijo.

"Ciertamente no me sentí acogida, pero no siento que excluya absolutamente una oportunidad allí, de momento, la idea de volver es un no.

Sé que no he hecho absolutamente nada malo. También tengo a mis primos allí, así que me encantaría poder volver para pasar tiempo con ellos".

Fue una experiencia que debía ser hermosa y que debía dejar un bonito recuerdo. Se convirtió en una experiencia muy mala que me dejó un sentimiento de tristeza".