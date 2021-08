La guerra más larga y segunda más cara de Estados Unidos está llegando a su fin, aunque es casi seguro que no terminará del todo. En los últimos meses, Euronews ha realizado varios análisis sombríos sobre las probables consecuencias de una retirada de los aliados, pero el panorama que se perfila en el final del juego supera incluso las peores expectativas. Los acontecimientos se desarrollan ahora no día a día, sino hora a hora, e indican que la transformación pacífica del país sigue siendo una ilusión. A continuación, trataremos de esbozar lo que probablemente ocurra a continuación.

¿Qué significa el nombre "Talibán"?

La palabra "talibán" es pastún y significa "alumnos, buscadores o estudiantes". Pero el movimiento, fundado a principios de la década de 1990 y originado en las escuelas islámicas de Pakistán, lleva décadas librando una campaña terrorista-militar contra la democrática República Islámica de Afganistán.

Según las estimaciones de la OTAN, los talibanes cuentan actualmente con unos 85.000 combatientes, más que nunca.

Según los expertos, los talibanes están financiados por Arabia Saudí; su objetivo es una forma estricta de islamismo suní con la aplicación estricta de la ley islámica. Esto incluye ejecuciones públicas y prácticamente ningún derecho para las mujeres, que deben estar totalmente cubiertas con un velo y no trabajar. Los talibanes rechazan las elecciones y las estructuras democráticas.

Los empleados de los ejércitos y medios de comunicación occidentales son considerados traidores por los talibanes y temen por su vida.

Los talibanes ya estuvieron en el poder en Afganistán en los años 90

En 1994, los talibanes tomaron el control militar de la ciudad de Kandahar. En 1996, también tomaron la capital, Kabul, y formaron el Emirato Islámico de Afganistán (que también quieren reconstruir ahora). Los talibanes derrocaron entonces al presidente Burhanuddin Rabbani, uno de los padres fundadores de los muyahidines afganos que habían luchado contra la ocupación soviética.

En 1998, los talibanes controlaban casi el 90% de Afganistán. Sólo Pakistán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos reconocieron al gobierno talibán de Afganistán.

Bajo su mandato, los asesinos y los adúlteros eran condenados a muerte, y las sentencias de muerte se ejecutaban a menudo inmediatamente y ante un público. A los culpables de robo se les amputaban las manos como castigo.

Los hombres tuvieron que dejarse la barba y las mujeres tuvieron que llevar el tradicional burka de cuerpo entero. Además, según la ONU, los talibanes cometieron al menos 15 masacres contra la población civil entre 1995 y 2001; las atrocidades se cometieron a menudo junto con combatientes de la islamista Al Qaeda.La televisión, la música y el cine estaban prohibidos. Las niñas sólo podían ir a la escuela hasta los 10 años.

En una entrevista con iNews, la primera alcaldesa de Afganistán, Zarifa Ghafari, explicó cómo vivía esperando a que los talibanes vinieran a matarla. Nadie la ayudó a ella y a su familia. Ghafari vive ahora en Kabul porque ya no podía vivir con seguridad en la provincia de Maidan Wardak, donde era alcaldesa desde 2018. No sólo hubo amenazas, sino también atentados contra su vida. El padre de la joven de 27 años había sido asesinado a tiros el pasado mes de noviembre.

El nombre más importante de la resistencia contra los talibanes fue el líder muyahidín Ahmad Shah Massoud, al que también llamaban el "León de Panshir". En su tierra natal, el valle de Panshir, Massoud -en colaboración con los ancianos de la tribu local- había luchado contra las fuerzas de ocupación soviéticas.

En la primavera de 2001, Massoud estuvo en el Parlamento Europeo en Bruselas y pidió a la comunidad internacional ayuda para Afganistán. Criticó a los talibanes y a Al Qaeda, también por su "interpretación muy equivocada del Islam".

El 9 de septiembre de 2001, Massoud fue asesinado con una bomba en Takha, Afganistán, por dos hombres disfrazados de periodistas.

Dos días después del asesinato de Massoud, Al Qaeda, aliada con los talibanes, perpetró los atentados contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono, cerca de Washington. Casi 3.000 personas murieron.

La organización terrorista Al Qaeda, con su líder Osama bin Laden, a quien las autoridades estadounidenses consideran responsable de los atentados, operaba desde zonas controladas por los talibanes. El jefe de Estado del emirato talibán era el mulá Omar, nacido en 1960, que se negó a extraditar a Osama bin Laden.

A partir del 7 de octubre de 2001, una alianza de la OTAN liderada por Estados Unidos atacó las posiciones de los talibanes en Afhganistán. Tras la conquista, Occidente instaló el Gobierno de transición de Hamid Karzai en diciembre de 2001. Al mismo tiempo, la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) fue enviada al país. Se suponía que iba a ayudar a construir el país y a entrenar al ejército afgano.

¿Ahora que los talibanes controlan Afganistán que va a pasar?

Al anunciar la retirada de los aliados, el general retirado indio Askoh K Mehta dijo que la verdadera pesadilla sería que los extremistas en Afganistán se afianzaran tanto que pudieran amenazar a los países vecinos, incluyendo, por ejemplo, Cachemira en India o los estados vecinos de Asia Central con grandes poblaciones musulmanas. Por ello, se opuso a una retirada completa de las tropas, al menos hasta que se pudiera establecer un sistema parlamentario nuevo y estable en Kabul.

EE.UU. y el gobierno que queda en Kabul han propuesto a los talibanes la creación de un consejo de gobierno de transición con una proporción de 11 a 10, lo que significa que los talibanes deberían ser una ligera minoría en la transición. Pero la abrumadora ofensiva de las últimas semanas ha dejado claro que los extremistas no necesitarán ese acuerdo.

El asesor de seguridad nacional afgano, Hamdullah Mohib, dijo que el objetivo principal de los insurgentes era humillar a Estados Unidos. Un éxito largamente esperado que jamás habrían podido soñar hace un año. En la última década, varias organizaciones yihadistas de todo el mundo han sido duramente golpeadas, algunas de ellas completamente desmanteladas y muchas de ellas han perdido a toda su cúpula. Pero ahora han conseguido un regalo fácil de recoger.

Combatientes talibanes en Kabul Zabi Karimi/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

A esto se suma el aumento de la influencia internacional, ya que los líderes talibanes se han convertido en negociadores accesibles y de igual a igual en lugares como Moscú, Pekín, Qatar y Teherán.

En la actualidad, los talibanes no son sólo una alianza de tribus armadas de las montañas que en su día resistieron a los soviéticos, sino un nombre colectivo o paraguas bajo el que se reúne el terrorismo internacional. En la región de Asia Central (es decir, las antiguas repúblicas soviéticas), los más peligrosos son el IMU uzbeko, el Kamarog y el Vahdat tayikos, el Almaty kazajo, el Bishkek kirguís y unos 30 grupos más.

¿Por qué los talibanes quieren tomar las riendas de la situación?

La posible reanudación de la yihad dejará de lado, aunque sólo sea por un tiempo, las diferencias entre decenas de facciones islamistas y podría reunir a fuerzas que hasta ahora se han opuesto en los frentes de Oriente Medio, especialmente en Irak y Siria.

Les ayuda la profunda desilusión de la población afgana con un gobierno corrupto e impotente hasta el extremo, y por extensión con un sistema disfrazado de democracia que Occidente ha mantenido con respiración asistida. El ejército central afgano no se está retirando, desertando o desarmando porque sean peores soldados que los talibanes, sino porque las tropas llevan meses sin recibir suministros, municiones y armas porque no han llegado o las tropas los han robado y vendido a los talibanes. Los batallones totalmente mecanizados se dirigen a Irán de forma impensable.

La situación es similar a la que vimos en Irak en torno a 2012/13, cuando se vendían a diario equipos y armas del ejército al naciente ISIS, incluidos vehículos blindados. Un comunicado oficial advierte ahora a los ciudadanos estadounidenses que aún no han llegado al aeropuerto de Kabul que busquen ayuda del personal militar o policial afgano sólo por su cuenta y riesgo.

También están reapareciendo en escena líderes talibanes que fueron " apartados" por los estadounidenses durante la ocupación, como Khairullah Khairkhwa, que estuvo cinco años en el campo de detención de Guantánamo y fue contacto personal de Osama bin Laden durante el régimen talibán. Desafiando el acuerdo de Doha, también han aparecido antiguos comandantes y pistoleros de Al Qaeda.

Combatientes talibanes en Kabul Gulabuddin Amiri/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Sin embargo, están en conflicto con el ISIS, lo que ofrece un lejano rayo de esperanza de que esta coalición no sea precisamente descabellada. Según The Washington Post, la indulgencia de EE.UU. hacia los talibanes también radica en el hecho de que serían utilizados contra la reconstrucción del archienemigo Califato. Dentro de unos meses se sabrá si se trata de una ilusión. La notoria astucia de los talibanes y sus décadas de experiencia pueden deparar sorpresas inesperadas. Mantener la palabra no es su fuerte, ya que creen que los intereses de la Yihad hacen que la hipocresía y las mentiras sean excusables (por ejemplo, en abril prometieron un alto el fuego de tres meses, del que consiguieron cumplir dos días).

Además, no sólo han atacado a las tropas gubernamentales, sino que también han reanudado el uso del terror contra la población civil. Sin embargo, cabe señalar que, desde Doha, los talibanes no han matado a ningún soldado estadounidense, por temor a que Estados Unidos se retire del acuerdo de paz enfadado. Lo que han conseguido es destruir la moral que les quedaba a las fuerzas afganas con la retirada de EEUU.

El material de guerra y el equipo de combate de EE.UU., incluidos los aviones no tripulados, están cayendo en masa en manos de los talibanes

¿Cómo resultó el acuerdo de Doha?

El acuerdo de Doha de febrero de 2020 trataba de la retirada de las tropas aliadas el 1 de mayo de 2021, y en su momento fue acompañado por una respuesta internacional entusiasta, aunque el Gobierno oficial de Kabul no participó en las negociaciones.

No hubo presión social ni política sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que pusiera fin a la misión en Afganistán. Después de 19 años, los estadounidenses casi se han "creído" la existencia de este conflicto, pero, por supuesto, nadie esperaba que durara para siempre.

Las encuestas realizadas después de la decisión mostraron que tanto los republicanos como los demócratas estaban divididos sobre la continuación de la presencia militar y habrían preferido reducir su tamaño. El 82% de los republicanos, por ejemplo, no quería saber nada de la idea de Trump de continuar y mejorar las conversaciones en Camp David, y se echó por tierra.

La escasa base jurídica del acuerdo era un protocolo establecido en 2001, el año de la ocupación, que decía que las partes resolverían la crisis mediante negociaciones. Pero todavía no hay una explicación clara para esta precipitación casi de pánico a la hora de decidir.

La actitud anterior (y así lo confirmó el Secretario General de la OTAN) era que la paz en Afganistán tendría que ser llevada a cabo por el gobierno afgano, con el respaldo militar de la alianza occidental. En otras palabras, la ocupación continuará hasta que se cumplan las condiciones. Es difícil entender por qué el acuerdo de Doha no garantizó que los talibanes mantuvieran su promesa de paz, y Joe Biden no estableció fuertes garantías como condición para ello.

¿Que huella queda después de 20 años?

En contra de la opinión popular, la guerra de Afganistán no está perdida, ya que la alianza occidental no ha sufrido una derrota militar y sus pérdidas humanas en los últimos años han sido mucho menores que en el pasado. La presencia de las fuerzas de ocupación todavía era posible durante algún tiempo (los líderes militares afganos clamaban por un retraso de 2 años), pero esto habría estado condicionado al establecimiento de un orden estatal estable. No hubo derrota, pero sí decepción y resignación porque no nació el esperado Afganistán moderno.

El vacío de poder creado por la retirada no lo llenarán los talibanes por sí solos y a largo plazo, al igual que no lo hicieron en la década de 1990. Un régimen con una base profundamente conservadora y una difícil presencia internacional no podrá reunir los recursos necesarios para sostener una sociedad que probablemente se empobrezca rápidamente.

Desde 2016, la renta nacional afgana ha crecido a un ritmo sostenido y rápido, alcanzando el año pasado cuatro veces el nivel del primer año de la ocupación, superando los 20.000 millones de dólares. A pesar de la corrupción institucionalizada y de las políticas económicas inconcebibles, esto ha supuesto una mejora sin precedentes en la vida de 38 millones de afganos, principalmente en los sectores de servicios y construcción, pero también en la agricultura y la moda. Se han creado nuevas capas productivas, se han reforzado muchas empresas familiares privadas y no ha habido obstáculos para una gran variedad de empresas de nueva creación. Éstas ofrecían oportunidades principalmente a los jóvenes con una visión más occidentalizada.

Las infraestructuras, las carreteras, los servicios públicos y los teléfonos se desarrollaron con inversiones alemanas, japonesas, británicas y estadounidenses, aunque las torres de telefonía móvil fueron el objetivo favorito de los ataques talibanes porque consideraban que las charlas privadas incontroladas entre mujeres eran un atentado. Entre los inversores tecnológicos se encuentran China, Vietnam, India y Filipinas.

Durante estos años, salvo algunas dramáticas excepciones, los conflictos militares se limitaban en gran medida a las afueras de las grandes ciudades y la perspectiva de una vida pacífica se abría para muchos. El auge también trajo consigo la industria de los medios de comunicación, con decenas de emisoras de radio y televisión, y una floreciente industria de la prensa, donde las jóvenes podían mostrar su talento (y convertirse en objetivos principales de ataques terroristas).

Fuerzas británicas de la 16ª Brigada de Asalto Aéreo llegan a Kabul, la capital afgana, para ayudar a evacuar a ciudadanos británicos Leading Hand Ben Shread/UK MOD © Crown copyright 2021

Entre 1996 y 2001, los talibanes destruyeron o prohibieron varias emisoras de televisión y cerraron las tiendas que vendían receptores de satélite, televisores o reproductores de vídeo. Tras la ocupación, la mayoría de ellas se reanudaron, pero ahora es probable que se vuelvan a imponer severas restricciones, que ahora también afectarán a Internet.

En definitiva, se está reorganizando un sistema profundamente conservador, violento y prohibitivo, que ya mostró sus verdaderos colores en los años 90. La amenaza de una restauración completa del poder judicial islámico, el sometimiento de las mujeres y los niños, y la abolición de la libertad de educación, junto con la violencia desenfrenada, es una amenaza.

En 2020, 88 universidades y escuelas superiores funcionaban libremente en el país, incluidas varias mantenidas por países extranjeros (Suiza, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y otros). La enseñanza superior recibió el 20% del presupuesto de educación, principalmente gracias al Banco Mundial. La Universidad Tecnológica de Kabul estaba considerada como una de las mejores de Asia Central.

El número de mujeres matriculadas en la enseñanza superior ha aumentado constantemente, llegando a 1.200 en Herta, por ejemplo. Por lo tanto, no fue una coincidencia que los talibanes demostraran su desprecio por el acuerdo de Doha al atacar la biblioteca de la Universidad de Kabul el pasado noviembre, dejando 22 muertos.

Si este sistema, que no es idílico, pero sigue ofreciendo oportunidades, es sustituido por el terror fundamentalista una vez más, podría provocar otra guerra civil y desplazamientos masivos. Esto también sería desastroso porque la composición demográfica de Afganistán es muy positiva: el grupo de 20 a 25 años es el más numeroso en ambos sexos y la población ha crecido mucho durante la ocupación. Si se evitara una catástrofe social, la población total podría alcanzar los 64 millones de habitantes en 2050 y seguir siendo competitiva en la región en términos de educación y competencias.

¿Quién intervendrá y quién pagará la factura de la seguridad?

A pesar de la retirada, Washington intentará estabilizar su presencia militar en la región, pero no será una tarea fácil. Esto se debe principalmente a que la política exterior y la visión militar del presidente Biden, tal y como se ha visto hasta ahora, se centra casi por completo en China.

Los nuevos protagonistas que se ofrecen son China, Rusia, Pakistán e Irán que es el que más gana con la salida de Estados Unidos. Menos contentos están Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, que forman un espacio geográfico contiguo con Afganistán y podrían ser objeto de amenazas terroristas, asaltos, sabotajes y robos.

De estos beneficiarios, Pekín parece ser el menos entusiasmado con la idea porque se adentraría demasiado en este peligroso espacio mientras los Estados Unidos redistribuyen sus fuerzas hacia el vital Extremo Oriente. Por lo tanto, es poco probable que China emprenda una acción militar significativa, e incluso puede dejar la seguridad de la región en manos de su amigo favorito, Pakistán.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el presidente de Rusia, Vladimir Putin Patrick Semansky/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Esto plantea quizá la cuestión más importante: ¿Quién se hará cargo de la dirección y financiación de las fuerzas militares y de seguridad afganas? Desde la invasión, la factura militar ha superado el billón de dólares, a lo que hay que añadir los costes de mantenimiento, reabastecimiento y formación. Toda la munición procede de Estados Unidos y no hay ninguna producción local de armas. Con la salida del personal especializado, también se paralizará el mantenimiento de los equipos existentes, especialmente el de las fuerzas aéreas.

El hecho de que Estados Unidos haya entrenado a las fuerzas afganas según el modelo occidental y les haya proporcionado apoyo aéreo y logístico es también un serio dolor de cabeza. Parte del éxito de las turbulentas ofensivas de las últimas semanas se debe a que no han tenido el apoyo masivo de Occidente o los problemas de inteligencia y de lucha contra el terrorismo. Gran parte de este trabajo se ha realizado con equipos y personal estadounidense en el pasado.

Las inversiones, los préstamos, los planes de desarrollo y los recursos serán utilizados por Rusia y China, pero es poco probable que asuman riesgos militares significativos (como la ocupación o las fuerzas policiales). Su mínimo interés común ya se ha logrado: Estados Unidos ha retrocedido en la vasta región. En comparación, es casi una cuestión de detalle quién controlará los envíos de hachís, cáñamo y heroína que se originan o transitan por Afganistán.

Ya no es la zona de Estados Unidos

Puede parecer patético, incluso cínico, que el Presidente Biden diga que a Afganistán se le ha dado la oportunidad de construir un sistema que funcione y que ahora depende de ellos el detener la violencia. "La cúpula militar nos ha advertido que, una vez tomada la decisión, tenemos que salir rápidamente y escopetados. La velocidad significa seguridad".

Estados Unidos no quiere tirar por la borda toda su presencia en la región, en la que ha gastado más de mil millones de dólares, y está tratando de reorganizar sus relaciones con Asia Central, incluidos sus aspectos militares. Se han iniciado negociaciones sobre nuevas o renovadas bases militares en Asia Central, algo que ya se hizo en los 20 años anteriores, pero que no será fácil hoy porque la situación geopolítica ha cambiado fundamentalmente y no tendrá un impacto significativo en el equilibrio de poder sobre el terreno. Además, mientras tanto, los Estados afectados se han preparado mejor contra el terrorismo yihadista y, por tanto, necesitan menos el apoyo de Estados Unidos, pero no necesariamente lo rechazarán si reciben una oferta adecuada.

Sin embargo, deben contar con el hecho de que, dado que China ha abierto una base militar en Tayikistán y está realizando ejercicios militares conjuntos con países de la región, cualquier forma de presencia militar estadounidense cercana es intolerable. Las actitudes chinas aceptaron en un principio que la invasión occidental era una parte importante de la lucha internacional contra el terrorismo, pero ahora la ven sólo como una amenaza.

Se han iniciado negociaciones sobre nuevas o renovadas bases militares en Asia Central, algo que ya se hizo en los 20 años anteriores, pero que no será fácil hoy porque la situación geopolítica ha cambiado fundamentalmente y no tendrá un impacto significativo en el equilibrio de poder sobre el terreno. Además, mientras tanto, los Estados afectados se han preparado mejor contra el terrorismo yihadista y, por tanto, necesitan menos el apoyo de Estados Unidos, pero no necesariamente lo rechazarán si reciben una oferta adecuada.

Sin embargo, deben contar con el hecho de que, dado que China ha abierto una base militar en Tayikistán y está realizando ejercicios militares conjuntos con países de la región, cualquier forma de presencia militar estadounidense cercana es intolerable. Las actitudes chinas aceptaron en un principio que la invasión occidental era una parte importante de la lucha internacional contra el terrorismo, pero ahora la ven sólo como una amenaza a la expansión de Estados Unidos.

La diplomacia en torno al enigma afgano demuestra que Rusia puede preferir cooperar con Estados Unidos para que China perciba que Moscú, y no Pekín, es el principal "problema" de la región y que le interesa sobre todo jugar las cartas en Asia Central, especialmente en las antiguas repúblicas soviéticas, que sigue considerando como su propia esfera de interés.