Junior García habla desde España | Rueda de prensa completa del disidente cubano

Un día después de llegar a España, el disidente cubano Yunior García Aguilera, una de las figuras más destacadas de la nueva generación, ha explicado en un rueda de prensa las razones que le han llevado a abandonar la isla.

"La razón por la que tuve que salir de Cuba fue porque, si me quedaba allí, probablemente no me iban a enviar a prisión, ellos no querían convertirme en un símbolo, si me condenaban, me convertían en un símbolo, si me mataban, me convertían en un símbolo. Ellos necesitaban silenciarme, anularme como persona, bloquearme mentalmente, atacarme psicológicamente, que me desestabilizara. Y casi lo logran".

"Y lo único que tengo es mi voz. Yo no me podía quedar callado. Alguien tiene que decir lo que pasa en Cuba. Por esa razón decidí salir de Cuba y venir a España. No he pedido asilo, como ya deben saber. Mi intención es volver a Cuba".