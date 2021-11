Diez años después de la temprana muerte de Amy Winehouse, el Museo del Diseño de Londres abre una nueva exposición sobre la legendaria cantante.

"Amy: Beyond the Stage" , Amy más allá del escenario, muestra parte del legado de la artista con objetos cedidos por su familia, como manuscritos inéditos de sus canciones, sus guitarras, vestidos y, por supuesto, su música.

De vuelta al negro y de vuelta al escenario.

El viernes (26 de noviembre de 2021) se inaugura en el Museo del Diseño de Londres una nueva exposición dedicada a la aclamada música Amy Winehouse.

Marca el décimo aniversario de su muerte.

"Amy: Beyond the Stage" es una colaboración con la familia de Winehouse, y presenta letras manuscritas nunca vistas, sus guitarras, vestidos, recortes de prensa y, por supuesto, clips de música y actuaciones.

Se trata de la primera gran exposición retrospectiva sobre Winehouse y recorre su vida desde la escuela, pasando por sus primeros años de música, hasta su éxito estratosférico.

La comisaria de la exposición, Priya Khanchandani, tiene sus propios puntos fuertes de la exposición.

"Hay objetos realmente increíbles. Creo que uno de ellos está detrás de mí, que es la Fender Stratocaster azul, la Daphne Blue, que era la guitarra favorita de Amy. Se la representaba tocando bastante a menudo durante la época de 'Frank'. Y está en una fotografía que se tomó en la misma sesión que la imagen de la portada de 'Frank', que exhibimos en la exposición", dice Khanchandani.

Un objeto más sorprendente es un par de vaqueros que solía usar mucho.

"También hay un par de vaqueros Miss Sixty realmente encantadores que llevaba cuando era adolescente, grabaciones de sus primeras maquetas y que al parecer llevaba cuando grabó algunas de las canciones de 'Frank'. Y tienen un "Sinatra is god" bordado en la parte trasera. No sabemos si ella lo hizo o lo mandó hacer, pero era una costumbre", dice Khanchandani.

La última sala de la exposición ofrece una experiencia inmersiva con proyecciones basadas en una interpretación de "Tears Dry on their Own".

Es el punto culminante de la exposición para el padre de Amy, Mitch Winehouse.

"Tienes las maravillosas imágenes proyectadas en las pantallas. Y ya sabes, en un minuto Amy está encima de ti y es muy abstracto. Me pareció maravilloso, realmente maravilloso", dice.

Los visitantes también pueden ver de cerca algunos objetos muy íntimos, como los borradores manuscritos de las letras de las canciones, incluida Frankie, que inspiró el álbum "Frank".

A través de estos objetos personales, su familia espera que el público comprenda mejor su personalidad y su verdadera identidad.

"Espero que se lleven una comprensión de Amy que no era esa cosa sensacionalista que se publicó en la prensa. Algunas de las cosas que he tenido que ver en los últimos meses con respecto a eso han sido simplemente horribles, y no serían capaces de hacerlo hoy. De ninguna manera. Pero ocurrió, y me gustaría que la gente se olvidara de eso y se concentrara en lo positivo. Y esto es positivo", dice Mitch.

Uno de los mayores artefactos expuestos es una gramola de mediados de siglo que estuvo en el piso de Winehouse en Camden (Londres) entre 2007 y 2011.

Una foto muestra a la cantante posando junto a ella.

En general, la exposición es un recordatorio de la amplitud del legado de Winehouse en la industria de la música y la moda.

"Si hablas con músicos jóvenes ahora, me dicen que muchos de ellos atribuyen sus carreras y su capacidad de ser quienes son a Amy. Y Billie Eilish ha dicho que su carrera no sería posible sin Amy y Adele habla mucho de Amy. Y creo que ella anunció una generación de artistas femeninas bastante empoderadas que pueden ser quienes quieren ser. Así que creo que tiene un legado muy fuerte. También creo que tiene una voz y un estilo que trascienden el tiempo, y eso ha permitido que su legado sea relevante una década después y creo que seguirá siéndolo", dice Khanchandani.

La muestra evita la cobertura negativa de la prensa sensacionalista que recibió Winehouse durante su carrera, un aspecto de la exposición que agradece su familia.

"No saldrás de ella con un ojo seco y también con muchas risas. Y mucha información nueva sobre una chica a la que todo el mundo quiere", dijo Mitch Winehouse.

La exposición marca 10 años desde el fallecimiento de la querida cantante, y 15 años desde el lanzamiento de su icónico disco "Back to Black".

"Amy: Beyond the Stage" se inaugura en el Design Museum de Londres el 24 de noviembre de 2021.