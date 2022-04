Rendir cuentas y hacer justicia por las atrocidades cometidas en Ucrania.

Ese es el objetivo de los defensores de los derechos humanos, a medida que se acumulan las pruebas de graves infracciones del derecho humanitario.

Tras una reunión informal del Consejo de Seguridad, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, aseguró que el derecho internacional no puede ser un "espectador pasivo" de la guerra en Ucrania: "La verdad no tiene por qué ser un fantasma que no se pueda atrapar. Se agarra arremangándose, trabajando, realizando esfuerzos de investigación a la antigua usanza, utilizando la tecnología moderna, aprovechando la tecnología, ya sea por satélite o por radar o por interceptación, y combinándola para ver lo que parece ser verdad. Y en última instancia, la gran salvaguarda de la justicia internacional no depende de un testigo en particular. No depende de una autoridad nacional acusadora en particular. No depende de mí. Hay jueces por encima de nosotros, jueces independientes que evaluarán y sopesarán las pruebas y, en última instancia, tomarán decisiones".

La guerra en Ucrania ha dejado más de 2.700 civiles muertos, según la ONU. Su oficina humanitaria está coordinando con el Comité Internacional de la Cruz Roja las más que difíciles evacuaciones de la planta siderúrgica asediada en la ciudad portuaria de Mariúpol que esperan acabar antes de este viernes.

Ese fue uno de los principales objetivos del Secretario General de la ONU, António Guterres, durante su visita a Vladímir Putin este miércoles. Este miércoles Guterres está en Kiev, donde se reunirá con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.