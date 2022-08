Rusia ha atacado este sábado una casa y una fábrica de cerámica en la ciudad de Sloviansk, en el este de Ucrania. Acabaron destruidas por el fuego, pero no se reportaron víctimas.

Ataque contra el centro de Járkov

En Járkov, la segunda ciudad más importante del país, los misiles rusos impactaron contra el centro de la ciudad, provocando un enorme socavón y heridas a una mujer, según el gobernador local.

"No entiendo contra qué estaban disparando", comenta este hombre. "Si esto es un objetivo militar, yo soy Indira Ghandi. Solo se me ocurren palabras soeces que no puedo decir en voz alta".

"Prefiero quedarme que arrastrarme de casa en casa"

En Bahmut, una localidad fronteriza en la región de Donetsk, ha proseguido el intercambio de disparos durante todo el día. Quienes no han huido de allí casi no pueden salir de casa y la mayoría de las tiendas permanecen cerradas. Yulia ha preferido quedarse a pesar de todo.

"¿Qué podemos hacer, irnos de aquí? Yo no me voy a marchar. He enterrado a mis padres aquí. Mi abuela es muy mayor. ¿Quién la va a cuidar si no estoy yo? No quiero arrastrarme de casa en casa alquilando. Sí, prefiero quedarme aquí, incluso entre las ruinas, pero son mis ruinas".

Prosigue el riesgo de escape radiactivo en Zaporiyia

Ucrania ha urgido a la comunidad internacional a que obligue a Rusia a devolver a Kiev el control de la central nuclear de Zaporiyia, después de que los dos reactores se reconectaran a la red eléctrica ante el riesgo de escape radiactivo.

Seún la agencia nuclear ucraniana Energoatom, las instalaciones han sido dañadas y existe riesgo de vertido de hidrógeno, pulverización de sustancias radiactivas e incendio.

Rusia, por su parte, ha denunciado tres ataques ucranianos cerca de la planta. Cuatro proyectiles habrían alcanzado el tejado del almacén de combustible nuclear, según sus autoridades militares.

Sueldo para los que llegaron a Rusia desde el Donbás

El presidente Vladímir Putin ha anunciado un sueldo equivalente a 166 euros mensuales a los refugiados de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk que hayan llegado a Rusia desde una semana antes del comienzo de la invasión. También les ha concedido el permiso de residencia permanente si se registran formalmente.