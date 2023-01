Los problemas se acumulan para Noël Le Graët. Tras sus más que desafortunadas declaraciones sobre Zinedine Zidane, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol se enfrenta ahora a una auditoría oficial solicitada por el Ministerio de Deportes de este país.

El objetivo de la misma es el de arrojar luz no solo sobre su trabajo al frente del organismo sino sobre las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre él. En su día, el medio So Foot denunciaba casos de acoso a empleadas de la Federación, a los que ahora se suma la denuncia de la agente de jugadores Sonia Souid, que en una explosivas declaraciones a L’Equipe acusa al dirigente de "dejarle claro" que le gustaría "que terminara en su cama".

"Nunca me miró como agente, sino como un caramelo", explica Souid en la entrevista. "Hablando vulgarmente, me miró como dos pechos y un culo", denuncia la agente, que explica detalladamente cómo Le Graët le invitó a su apartamento con la promesa de quedar con una tercera persona para abordar un asunto laboral, lo cual no sucedió. El dirigente aprovechó ese encuentro para decirle a Souid cosas como "si somos lo suficientemente cercanos, podré hacer realidad tus ideas".

Le Graët se convertía rápidamente en noticia después de referirse al exfutbolista y mito de Francia, Zinedine Zidane, en terminos ciertamente despectivos. "Me importa un bledo Zidane", dijo sobre la posibilidad de que este pudiera ser el sustituto de Didier Deschamps al frente de la selección.

Las reacciones del mundo del deporte no se hicieron esperar, y tampoco desde la política. La propia ministra de Deportes, Amélie Oudéa Castéra, se mostró tajante ante lo sucedido:

"Considero que en la función de presidente hay un cierto número de figuras impuestas", decía Oudéa Castéra. "Y creo que tiene un profundo defecto en uno de ellos, que es la representación, la encarnación. Y tratándose de la primera federación en Francia, es algo muy problemático".

Otro campeón del mundo como Kylian Mbappé también se mostró muy crítico con su presidente, lamentando su "falta de respeto" hacia toda una "leyenda" como Zidane.

Se espera que las conclusiones de la auditoría se den a conocer a mediados de febrero. Le Graët, de 81 años y cuyo mandato expira en 2024, se enfrenta sin duda a su partido más complicado. Según varios medios franceses, lo tiene ciertamente complicado de ganar.