Una exposición en Brasil recuerda a las víctimas del Holocausto

Brasil recuerda una de los mayores genocidios del siglo pasado. A la espera del Día de la Memoria del Holocausto, que se celebra este viernes, se inauguró la pasada semana en Río de Janeiro un museo para conmemorar las masacres en los campos de concentración y los guetos.

"Sabemos que los judíos fueron las primeras víctimas durante el nazismo, pero en nuestra exposición contemplamos a los gitanos, negros, personas con discapacidad, homosexuales y opositores políticos por diferentes motivos", explica Sofia Debora Levy, miembro del equipo organizador de la muestra.

El Museo intenta acercar a los visitantes a la vida de quienes murieron durante el Tercer Reich. Para los que sobrevivieron, como Alfred Sobotka, sigue siendo un recuerdo imborrable de la falta de humanidad con la que fueron tratados: "No tenías nombre, tenías un número. No existías. Cuando me llamaban por los altavoces, me llamaban por mi número. Para ellos no existías como nombre".

Además de fotografías y testimonios, la muestra cuenta con una experiencia inmersiva. Se trata de la tercera institución dedicada el Holocausto que se inaugura en la ultima década en Brasil, donde la población judía supera los 100.000 habitantes.