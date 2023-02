Es una aparente imagen idílica la de estos niños ucranianos desplazados del Donbas y otras zonas ocupadas por el ejército ruso.

En las imágenes que pueden ver en este vídeo llegan a Rusia después de haber sido sacados de Ucrania para ser entregados a familias rusas y otorgarles esa nacionalidad.

El Comisionado del Presidente Vladímir Putin para los Derechos de la Infancia lo defiende como un acto de amor hacia los niños huérfanos que no tienen a nadie que cuide de ellos.

Un reportaje de la Red de Periodismo de Investigación de las televisiones públicas europeas revela que muchos de estos niños si tienen familia y que fueron llevados a Rusia engañados o sin el consentimiento de sus familiares.

Bill van Esveld, director asociado de Derechos del Niño de Human Right Watch: "No sólo el traslado forzoso es un crimen de guerra, sino que la adopción de niños en tiempos de guerra también va totalmente en contra del derecho internacional. Pero Rusia cambió sus leyes en mayo para permitir que estos niños obtuvieran la nacionalidad rusa. Y eso ha ocurrido en cientos de casos".

Los niños heridos también fueron llevados a campos de filtración. Oleksander llegó a uno de ellos con su madre. La interrogaron y no pasó el proceso de cribado. "Ni siquiera nos permitieron despedirnos", dice Oleksandr. Su abuela pasó por delante y consiguió recuperarlo antes de que lo trasladaran. No tienen noticias de su madre.

Otra madre, Natalia, envió a su hija a un campamento de verano organizado por las autoridades designadas por Moscú en Kozacha Lopan, una de las primeras ciudades ucranianas ocupadas. Natalia pudo volver a abrazar a su hija Karina, pero a otros niños que fueron enviados a ese campamento no se les ha vuelto a ver. Cree que los rusos quieren quedarse con ellos "Porque la mitad de los que se fueron, ya pidieron pasaportes rusos y se quedan allí. Por lo que sé, les dicen que Ucrania ya no les permite entrar en el país, pero yo no me lo creo".

Ucrania dice que es una especie de genocidio. El abogado estadounidense especializado en derechos humanos Reed Brody admite que esto va más allá de un crimen de guerra: "El traslado forzoso de niños, tal y como lo vemos es claramente un crimen de guerra, pero también es un crimen contra la humanidad porque se está llevando a cabo a un nivel generalizado y sistemático, pero también porque se está llevando a cabo en el contexto de crímenes contra la humanidad."