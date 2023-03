Niños huérfanos: las víctimas olvidadas de la violencia de género

Joshua Alonso perdió a su madre hace seis años a manos de su expareja. Con 25 años tuvo que ocuparse de su hermano de ocho. Son unos de los 391 huérfanos de violencia doméstica en España desde 2013. El último, un niño de seis años cuya madre fue asesinada el pasado 3 de marzo en Zaragoza.

"Cuando escucho cualquier noticia sobre violencia de género, sobre todo si hay huérfanos y huérfanas de violencia doméstica me pregunto si se estarán haciendo las cosas como deben de hacerse. Si están siendo protegidos esos niños y esas niñas... Son los grandes olvidados porque no pueden alzar la voz." dice Joshua.

Ahora trabaja con los más pequeños para romper los estereotipos de género y lucha también por los derechos de los menores huérfanos; las víctimas olvidadas de la violencia machista.

No fue hasta el año 2015 que estos huérfanos fueron reconocidos como víctimas directas de la violencia de género. Desde entonces se ha tratado de avanzar para que tengan acceso a una pensión de orfandad digna.

"Lo más importante es que consigamos que el desarrollo personal, educativo, emocional… sobre todo educativo y la autonomía personal de estos niños y niñas se vea afectada lo menos posible. Es decir, que no pudimos proteger a sus madres pero sí tenemos una responsabilidad social de que estas personas no vivan en la pobreza", dice a Euronews Marisa Soleto, directora de Fundación Mujeres y secretaria del Fondo de Becas Soledad Cazorla para huérfanos de violencia de género.

Pero no es sólo la reparación económica. Fanny Sánchez Juan trabaja con los supervivientes de la violencia machista para que puedan superar un trauma con el que deberán aprender a vivir el resto de sus vidas.

"Lo primero es que has perdido a tu madre, por supuesto, has perdido el vínculo primario, el vínculo de más confianza, y además has perdido a tu padre. Que le llamamos padre pero a mi me gusta mucho diferenciar: un padre es el que te cuida, un padre que ha matado a tu madre no es un padre. Te quedas sin todo aquello que te sostenía", explica la psicóloga clínica Fanny Sánchez Juan.

El movimiento femenista vuelve a salir a la calle este 8 de marzo para reclamar el fin de la violencia machista. Pero pese a todos los esfuerzos este ha sido un inicio de año dramático. El 2023 deja ya diez mujeres asesinadas y 14 menores huérfanos por la violencia de género.