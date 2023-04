Por Euronews en español

El encuentro entre los presidentes de China y Brasil sella una nueva era de cooperación entre ambos países.

Lula da Silva marcó ayer el tono de la misma criticando duramente al Fondo Monetario Internacional y la omnipresencia del dólar estadounidense en el comercio mundial.

Está previsto que Lula y Xi Jinping firmen decenas de nuevos acuerdos de asociación en ámbitos como la tecnología, la energía, el desarrollo y el comercio. Uno de los acuerdos más llamativos se refiere al establecimiento de transacciones directas no en dólares, sino en yuanes.

A primera hora de este viernes Lula se veía con el presidente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji, encuentro tras el manifestaba a través de Twitter su deseo de que los dos países "equilibren, juntos, la geopolítica mundial".

El presidente brasileño también tuvo tiempo para rendir homenaje a los Héroes del Pueblo, en la plaza de Tiananmen. Su viaje a China le ha servido igualmente para presenciar la toma de posesión de su compatriota, Dilma Rouseff, como presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica).

"Me pregunto todas las noches: ¿por qué todos los países están obligados a comerciar en dólares?", decía Lula durante ese acto. "¿Por qué no podemos comerciar en nuestra propia moneda? ¿Por qué no apostamos por la innovación?".

"Recaudaremos fondos en una amplia gama de mercados mundiales, en diferentes monedas, como el renminbi (yuan), el dólar y el euro", anunció por su parte la expresidenta de Brasil. "También trataremos de financiar los proyectos en divisas locales, favoreciendo los mercados nacionales y reduciendo la exposición a las variaciones del tipo de cambio".

Lula no solo visita China. Para este sábado está prevista una visita de 24 horas a los Emiratos Árabes Unidos, donde ha sido invitado por el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.