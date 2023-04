Por Euronews en español

Minas antipersona, antitanque, trampas explosivas o proyectiles que no han explotado. Ucrania se ha convertido en uno de los territorios más infestados del planeta.Al menos un tercio del territorio está expuesto a la explosión y tendrá que ser desminado.

El director de acción contra las minas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Aleksandr Lobov, apunta: "Tienen que entender que existe un peligro. Necesitan saber cómo transmitir este mensaje a sus hijos, a sus familiares, para salvarles la vida".

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski se refería así a la existencia de las minas: "No hay verdadera paz para ningún niño que pueda morir por una mina oculta antipersona rusa".

Vsevolod Prokofiev, responsable de medios de comunicación de Save the Children, estuvo sobre el terreno y destaca horrorizado: "Acabo de regresar de un viaje a la región de Járkov, concretamente a Izium y a los pueblos vecinos. Y lo que he presenciado allí es realmente aterrador, porque no hay un solo hogar, seguramente, cuyos vecinos no se hayan visto afectados. Ya sea por un explosivo de cualquier tipo, o por minas terrestres".

En promedio, una persona encargada del desminado puede asegurar un área de 10 metros cuadrados al día. En zonas urbanas como Kiev, este ritmo puede ser aún más lento. El desminado de todo el territorio llevará décadas y costará al menos 400 millones de dólares al año, según el Gobierno ucraniano.

En las zonas minadas, los incidentes se han convertido en algo cotidiano. Los tractores suelen hacer estallar minas en las vías rurales. Desde el comienzo de la guerra, al menos 758 civiles han muerto en Ucrania debido a estas explosiones.

Por el momento, la prioridad de los servicios de desminado es despejar las ciudades y las principales carreteras. Muchos campos y bosques se han convertido en zonas prohibidas.

Aleksandr Lobov, añade: "Hay una especie de dilema. La gente no tiene por el momento muchas opciones para sobrevivir. Seguramente, por su cuenta y riesgo, empezarán a plantar, irán a los bosques, algunos a pescar, etc. Así que lo más importante para nosotros, para todas las demás organizaciones que participan en acciones relacionadas con las minas, es concienciar a la gente".