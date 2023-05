De Madrid a Moscú, pasando por Atenas o Berlín, las marchas muestran un descontento global de los trabajadores que no se veía desde antes de la pandemia.

De Madrid a Moscú, pasando por Atenas o Berlín, Europa celebra el Primero de Mayo protestando contra la inflación y exigiendo justicia económica. Prueba de un descontento global de los trabajadores que no se veía desde antes de la pandemia.

En España ha habido más de 70 marchas, con una reivindicación destacada:

"En este Primero de Mayo en concreto, lo que exigimos son salarios dignos y que se preserven los salarios con respecto a la inflación", señala Marian González, maestra.

Una reivindicación compartida por las más de 10 000 personas que se han manifestado en Atenas, en plena recta final de la campaña para las elecciones generales del 21 de mayo.

En Berlín, más de 4 000 personas han participado en la marcha del Día del Trabajador, exigiendo una mayor justicia redistributiva a empresas y Gobiernos.

"Es un día para llamar la atención sobre lo que no va bien en nuestra sociedad. Lo injustamente que se distribuyen nuestros recursos, o lo mucho que la gente es favorecida o desfavorecida. Eso no es justo y lo menos que puedo hacer es ponerme de pie y decir, hey, no es justo", dice Charlotte Wieland, recepcionista.

En Moscú, la guerra en Ucrania ha ensombrecido las celebraciones. Lejos de las grandes manifestaciones del pasado, solo un puñado de nostálgicos comunistas han salido a la calle para conmemorar el Primero de Mayo.