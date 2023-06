Derechos de autor Peter Klaunzer/Keystone via AP

La presidenta de Moldavia, Mai Sandu, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la Cumbre de la Comunidad Política Europea, el 1 de junio de 2023 - Derechos de autor Peter Klaunzer/Keystone via AP

Por Euronews en español

"Rusia no está aquí no porque no queramos invitarla, sino porque la Rusia de Putin se ha excluido de esta comunidad", decía a su llegada el máximo responsable de la política exterior de la UE, Josep Borrell.

La guerra de Rusia contra Ucrania encabeza, sin ningún género de duda, el orden del día de la segunda reunión de la Comunidad Política Europea en Moldavia. El Presidente Volodímir Zelenski es uno de los casi 50 líderes que asisten a esta cumbre. Junto a la presidenta del país anfitrión, Maia Sandu, Zelenski defendió una vez más la adhesión de Ucrania a la OTAN. "Estamos esperando a que la Alianza esté preparada para acoger a Ucrania", decía Zelenski ante los medios, "y creo que las garantías de seguridad son muy importantes no sólo para Ucrania, sino para todos nuestros vecinos, para Moldavia, debido a Rusia y su agresión en Ucrania". El responsable de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó por su parte los ataques de Rusia a Ucrania durante la pasada noche, destacando igualmente la ausencia en la cumbre del presidente Vladímir Putin. "Rusia no está aquí, no porque no queramos invitar a Rusia, sino porque la Rusia de Putin se ha excluido de esta comunidad al lanzar este ataque, esta guerra injustificada contra Ucrania". Los esfuerzos internacionales se redoblan en busca de una solución en Kósovo

"Un alto el fuego en Ucrania conduciría a un conflicto enquistado", advierte Ursula von der Leyen La Comunidad Política Europea es un foro de debate sobre cuestiones estratégicas comunes, si bien lo cierto es que no se esperan grandes avances en esta segunda reunión en la localidad moldava de Bulboaca, a unos 20 kilómetros de la frontera ucraniana. La decisión de celebrar la segunda cumbre de la Comunidad Política Europea en Moldavia es vista por muchos como un mensaje contundente al Kremlin de que cualquier amenaza a la soberanía del país no quedará sin respuesta. Aparte del gran simbolismo que esto supone, se esperan tan solo conversaciones bilaterales entre los líderes, especialmente mientras aumentan las tensiones étnicas entre Serbia y Kósovo, cuyos líderes también asisten a la cumbre.

Comparte esta noticia Copia/pega el link embed del vídeo de abajo: Copia

Tuit

Compartir

Compartir

send

Tuit

Compartir

Compartir

send

Más Menos Compartir

Send

Compartir

Send

Tema candente

Más sobre :

Rusia-Ucrania invasión