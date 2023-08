La Real Federación Española de Fútbol despublica un comunicado en el que acusaba de mentir a Jenni Hermoso.

Vilda lamenta el "comportamiento impropio" de Rubiales.

Estas son las declaraciones del comunicado del seleccionador español femenino de fútbol, Jorge Vilda.

Este también lamento que el comportamiento del hasta ahora presidente de la Federación haya empañado la victoria del equipo en el Mundial al lograr el título frente a Inglaterra.

"No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el fútbol en particular. Condeno sin paliativos cualquier actitud machista, alejada de una sociedad avanzada y desarrollada", continúa el escrito.

Un comentario en sintonía al del presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, quien apoya la suspensión de la FIFA a Rubiales de 90 días; así como el proceso de destitución iniciado por el Gobierno de España.

Hay causas pendientes contra él tanto en la FIFA como en España. Pero el Madrid subrayó que la destitución definitiva de Rubiales solo es posible mediante una sentencia judicial.

"Respetamos, como no puede ser de otra forma, la decisión que ha tomado la FIFA. Evidentemente, consideramos que viene a reforzar que la posición del Gobierno, en cuanto al camino iniciado, corresponde con las altas instancias del fútbol internacional. Por lo tanto, viene a reforzar y reafirmar que el camino que el Gobierno de España comunicó ayer por la tarde es el correcto", dijo Francos a la prensa.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha despublicado un segundo comunicado de su web oficial en el que respondía a la futbolista Jenni Hermoso y le acusaba de mentir en sus afirmaciones sobre que Rubiales le besó sin su consentimiento.

"Una vez acreditado por parte de la RFEF que la jugadora Sra. Jennifer Hermoso mentía en las declaraciones que formuló, por medio del Sindicato FutPro, hemos tenido conocimiento de un nuevo comunicado - ahora sí, de la jugadora - donde, en un texto claramente preparado por terceros, para disponer de los elementos necesarios para la suspensión de las funciones del Presidente de la Federación, debemos manifestar que la Sra. Jennifer Hermoso miente en todas las afirmaciones que formula en contra del Presidente, como tendremos ocasión de acreditar en el momento oportuno", afirma el escrito del organismo federativo.

Minutos después de emitirlo, el texto dejó de aparecer en la web.