Por Euronews

Járkov de clara día de luto por la muerte de al menos 7 personas en el ataque con drones del pasado sábado. Mientras Rusia visita una fábrica de nuevos drones y las mujeres de los soldados se reúnen frente al Kremlin para pedir la vuelta de sus maridos.

La ciudad ucraniana de Járkov declara día de luto el domingo por las víctimas del pasado ataque con drones ruso que se cobró la vida de como mínimo 7 personas de las cuales 3 niños.

Hay una persona en el hospital herida con quemaduras graves debido a que uno de los drones hizo explotar el depósito local de aceite salpicando los edificios cercanos y creando un gran incendio.

Hubo que rescatar familias cuya vida peligraba por ese fuego que se extendió por 15 edificios residenciales.

En la madrugada del domingo también se han registrado explosiones en las ciudades de Dnipro y Mykolaiv.

Fábricas de drones: Negocio rentable en tiempos de guerra

El sábado por la tarde el Ministerio de Defensa ruso publicó un vídeo de la visita del ministro Sergei Shoigu a una fábrica de producción de drones en la región de Udmurtia.

En este vídeo se puede ver cómo está inspeccionando nuevos modelos de dron. Soldados han declarado que esta guerra es como la Segunda Guerra Mundial pero con drones en lugar de aviones.

Según el ejército ruso, la empresa de fabricación de drones ha aumentado su producción un 60% desde el principio de la guerra.

Las mujeres de los soldados rusos piden su vuelta en Moscú

Mientras tanto en Moscú, el sábado tuvo lugar una concentración de las mujeres de soldados rusos desplegados en Ucrania llevando flores a la 'Tumba del soldado desconocido' que se encuentra cerca del Kremlin.

Dicha protesta tenía como objetivo pedir la vuelta de sus maridos y que acabe la guerra. El movimiento "The Way Home" es el único movimiento que antiguerra en Rusia que todavía no se ha prohibido ni perseguido.

Putin podía ser un candidato a las presidenciales por la paz y no por la guerra Maríya Andreeyeva Actriz y militante del movimiento "The Way Home"

Hablando de las próximas elecciones presidenciales en Rusia, Mariya Andreeva, militante del movimiento "The Way Home" ha confirmado que Putin todavía está a tiempo de convertirse en un candidato por la paz. Algo que el mandatario ruso ha dejado como opción sobre la mesa en su polémica entrevista con Tucker Carlson.