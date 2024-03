Una de cada ocho personas a nivel mundial tiene obesidad

Por Euronews

Un estudio publicado por la prestigiosa revista médica 'Lancet' muestra un alarmante dato, un 12,5% de la población mundial sufre obesidad.

En términos globales, en la Tierra, la cifra de gente con obesidad habría pasado los 1.000 millones por primera vez en la historia. Y los datos son más preocupantes si hablamos sobrepeso, un 43% de adultos tiene sobrepeso

En las tres últimas décadas, según el estudio (PDF) desde 1990, las cifras se han duplicado mientras que en niños y adolescentes de entre 5 y 19 años la obesidad se ha cuadruplicado.

Si la tendencia continúa, las cifras volverán a doblarse para cuando llegue el año 2035, lo que, cuanto menos, es preocupante.

Obesidad, la enfermedad crónica que mata de manera silenciosa

La obesidad es una enfermedad crónica compleja. Las causas se conocen y han sido estudiadas durante años. Sin embargo las intervenciones para contener esta crisis sanitaria no se implementan, comenta 'The WHO'.

De hecho varios artistas han fallecido en España este año que padecían obesidad, como por ejemplo Itziar Castro, con 46 años.

La clasificación actual según el Índice de Masa Corporal (IMC) de la OMS es la siguiente:

● < 18,50: bajo peso

● 18,50 - < 25,00: rango normal

● >= 25,00: sobrepeso

● >= 30,00: obesidad

Para calcular el IMC solo tienes que dividir tu peso entre el cuadrado de tu estatura en metros. Ejemplo: si pesas 80 kg y mides 1,75 metros, tendrás que dividir 80 entre 3,0635 que es el cuadrado de la altura. El IMC resultante sería un ligero sobrepeso, 26,12.

¿En qué países Europeos hay más obesidad?

El estudio también muestra que las tasas de desnutrición han caído en zonas como el sudeste asiático o la zona subsahariana.

Los países con mayor tasa de obesidad en 2022 fueron las islas de Pacífico y Caribe. En Europa, tenemos un estudio del año 2019, con datos de 2014 de mayores de edad, y Malta era el país europeo con mayor sobrepeso.

En España más de la mitad de la población adulta de 2014 tenía sobrepeso. Hay un estudio europeo más actual que muestra que un de cada seis europeos son obesos, y que la mitad de ellos tiene sobrepeso.

El próximo 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad para dar visibilidad a esta enfermedad y buscar soluciones para esta crisis de salud mundial.