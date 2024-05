Por euronews

Alemania impone una tarjeta de pago a los solicitantes de asilo. Los grupos de defensa de los inmigrantes han criticado la nueva regulación por considerarla discriminatoria.

PUBLICIDAD

En adelante los inmigrantes no podrán transferir fondos fuera de Alemania para evitar que envíen dinero a familiares y amigos en el extranjero.

Todo es perfectamente legal; el Parlamento aprobó la nueva norma el mes pasado.

Los recién llegados se encuentran con que la tarjeta es rechazada en algunos comercios alemanes. Jihad Ammuri, solicitante de asilo recuerda su experiencia: "Traté de comprar en una tienda y me dijeron que esta tarjeta no es nuestro socio. No se puede comprar con ella desde aquí. Y tampoco funciona en toda Alemania.

La solicitante de asilo Erinda Laca, va explorando las posibilidades del nuevo medio de pago: "Hay mitad dinero y mitad efectivo, con la mitad del dinero de la tarjeta puedo comprar comida y con la otra mitad puedo comprar lo que necesito para mí y mis hijos en cualquier tienda".

Para las ONG se trata de simple discriminación preelectoral

Los grupos de defensa de los inmigrantes han criticado la nueva regulación por considerarla discriminatoria.Wiebke Judith, portavoz de política jurídica de la ONG Pro Asyl entiende que "Todo el debate sobre las tarjetas de pago comenzó con motivos muy claros en la Conferencia de Ministros-Presidentes (de los Estados federados alemanes). Quieren disuadir a la gente. Y hay que decir muy claramente que la gente viene debido a la guerra civil y la persecución. No ganarán. No se van a dejar disuadir por una tarjeta de pago."

Thomas Drilling, director del centro de alojamiento compartido para refugiados ha visto las dificultades de primera mano: "Especialmente en nuestra zona rural, los solicitantes de asilo también dependen de los autobuses y trenes y sólo se puede pagar en efectivo. A mí me gusta pagar en efectivo, pero también me gustan ambos. Tenemos muchas nacionalidades que han crecido con dinero en efectivo, No saben pagar con tarjeta. Es demasiado moderno para ellos".

Alemania ha estado tratando de tomar medidas drásticas contra la migración desde hace meses, y esta última medida llega apenas unas semanas antes de las elecciones al Parlamento Europeo.