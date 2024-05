¿Qué ha causado el derrumbe del restaurante Medusa en Mallorca?

El colapso del local ha dejado cuatro víctimas mortales y multitud de heridos. Los especialistas siguen analizando las causas de este suceso que ha conmocionado a la isla. Hablamos con Enric Heredia, presidente de la Asociación de Consultores de Estructuras, para entender qué pudo suceder.

Los técnicos municipales y la Policía científica aún están recabando pruebas entre los escombros de lo que un día fue el Medusa Beach Club, el local que ayer por la noche se derrumbó en Palma de Mallorca dejando al menos cuatro muertos y 16 heridos. Un grupo de personas bailando a eso de las 20:00 de la tarde, parece que fue la causa del fatal derrumbe del restaurante.

La investigación sigue en curso, medios locales señalan a que se está estudiando si la terraza que causó el derrumbe estaba en regla y era legal. El edificio había pasado una inspección que identificó pequeñas patologías que no comprometían la estructura, pero que alertaba de que la cubierta (usada como terraza) no era transitable.

El espacio, de unos 140 metros cuadrados, había estado soportando un peso para el que no estaba preparado. Enric Heredia, presidente de la Asociación de Consultores de Estructuras, asociación que agrupa a especialistas en cálculo de estructuras, ha hablado con 'Euronews' para explicarnos las circunstancias que rodean esta tragedia.

Una antigua casa reconvertida en local de ocio

En sus inicios, el Medusa era una antigua vivienda de los años 50-60 que fue reconvertida en local de ocio, algo bastante común en zonas turísticas. La clave de estas 'segundas vidas' para vivienda reconvertidas en locales radica en cerciorarse de si están rediseñadas adecuadamente para abarcar aforos multitudinarios. "Que se haga un cambio de uso es bastante natural y se hace muchas veces, y más en zonas turísticas", nos explica Enric Heredia.

Los aforos los limita el Departamento de Trabajo. Como nos comenta Heredia, es labor de los técnicos estimar las cargas, que concretamente son 500 kilos por cada metro cuadrado, para comprobar que la estructura soporta el peso correctamente y no hay peligro alguno.

El marés, ¿un material aconsejable para estas edificaciones?

El club estaba hecho con marés y no hormigón, que es un material más resistente y sobre el papel más adecuado para edificios que necesitan mayor capacidad de carga. Heredia opina que el problema no está en el marés, que es "perfectamente válido para muchos tipos de construcción", la cuestión radica en el tipo y su grueso: "Todo apunta a que este tipo de colapso no tiene ningún tipo de relación con el material".

Los propietarios del edificio habían hecho reformas este pasado invierno y precisamente estos trabajos son los que podrían tener relación con el colapso de la estructura, por lo que será un elemento a investigar. "Las obras para modificar edificios siempre son delicadas, requieren una atención especial, un proyecto concreto de lo que se va a hacer, un buen seguimiento de obra y un buen seguimiento de su puesta en marcha" puntualiza Heredia.

En toda ingeniería y construcción hay un grado de incertidumbre Enric Heredia Presidente de la Asociación de Consultores de Estructuras.

Según el jefe de los Bombers de Palma, la causa principal del derrumbe es una sobrecarga de la estructura.

Un bombero analiza la estructura del Medusa. Francisco Ubilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Heredia aclara que en toda ingeniería y construcción hay un grado de incertidumbre, pero que todo el parque edificado español pasa unas inspecciones técnicas cada diez años para velar por la salud de las edificaciones. "Esto está demostrando ser un sistema que, si bien ha estado bien para ir introduciendo esta cultura del mantenimiento, se está demostrando insuficiente en algunos casos".

Es por ello que desde la Asociación de Consultores de Estructuras apoyan la figura del técnico de cabecera, es decir, una persona responsable del edificio en cada comunidad o propiedad: "Un especialista con el conocimiento de esa edificación, que debe de responsabilizarse y llevar el mantenimiento del edificio, de sus modificaciones y de todas las intervenciones que se produzcan. Entendemos que con esta figura podemos empezar a tomarnos un poco más en serio el mantenimiento y la conservación de nuestro parque edificado".