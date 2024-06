Por Euronews con AP

Putin ha señalado que el uso del armamento alemán por parte de Ucrania contra terreno ruso podría acarrear "problemas muy graves". Ha añadido que Moscú podría proporcionar armas de largo alcance a otros para atacar objetivos occidentales.

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió el miércoles a Alemania de que el uso de sus armas por parte de Ucrania para atacar objetivos dentro de Rusia supondría un "paso peligroso".

Alemania se unió recientemente a Estados Unidos para autorizar a Ucrania a atacar algunos objetivos en suelo ruso con las armas de largo alcance que suministra a Kiev. El dirigente ruso afirmó que la acción de Alemania podría arruinar las relaciones entre Berlín y Moscú.

Tal acción de Occidente socavará aún más la seguridad internacional y podría acarrear "problemas muy graves", afirmó, añadiendo que Moscú podría proporcionar armas de largo alcance a otros para atacar objetivos occidentales.

"Eso marcaría su implicación directa en la guerra contra la Federación Rusa, y nos reservamos el derecho a actuar de la misma manera".

"Nada cambiará en las relaciones entre Rusia y EE.UU. tras las elecciones presidenciales"

El miércoles, un funcionario occidental y un senador estadounidense afirmaron que Ucrania ha utilizado armas estadounidenses para golpear dentro de Rusia bajo las nuevas directrices aprobadas por el presidente Joe Biden. Dicha directriz permite el uso de armas estadounidenses con el objetivo limitado de defender Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. El funcionario no estaba autorizado a comentar públicamente este delicado asunto y habló bajo condición de anonimato.

A preguntas de los periodistas internacionales por primera vez desde su investidura el mes pasado para un quinto mandato, Putin también dijo que nada cambiará en términos de relaciones Rusia-EE.UU. independientemente de si Biden o Donald Trump gana las elecciones presidenciales estadounidenses en noviembre.

"Trabajaremos con cualquier presidente que elija el pueblo estadounidense", declaró Putin al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. "Lo digo con absoluta sinceridad, no diría que creemos que después de las elecciones algo cambiará en la vía rusa en la política estadounidense", añadió. "No lo creemos. Creemos que no ocurrirá nada tan grave".

Putin también dijo que la condena por delito grave de Trump en su juicio de dinero por silencio la semana pasada fue el resultado de "la utilización del sistema judicial como parte de la lucha política interna."

Preguntado por las bajas militares rusas, Putin dijo que ningún país revelaría esa información durante las hostilidades, pero afirmó sin dar detalles que las bajas de Ucrania son cinco veces superiores a las de Rusia.

También afirmó que Ucrania tiene más de 1.300 soldados rusos cautivos, mientras que más de 6.400 soldados ucranianos están retenidos en Rusia. Estas afirmaciones no han podido ser verificadas de forma independiente.