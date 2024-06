Por Euronews

El líder del partido de extrema derecha francés asegura que apoyará a Ucrania pero no con el envío de soldados. Además, ha entrado en una batalla dialéctica con el actual primer ministro francés, Gabriel Attal, contra el que competirá en las legislativas.

El líder Agrupación Nacional, el principal partido de extrema derecha francés, Jordan Bardella, se ha mostrado en contra el envío de tropas francesas a Ucrania durante su visita a la feria armamentística Eurosatory, cerca de París.

Aunque apoya la continuación de las entregas de armas a Kiev, su línea roja sigue siendo el envío de misiles de largo alcance capaces de alcanzar Rusia, lo que considera que podría contribuir a una escalada del conflicto.

Israel, vetado de Eurosatory en un principio

En un principio se prohibió a las empresas israelíes participar en la feria de Defensa y seguridad Eurostatory por decisión judicial. La prohibición se levantó posteriormente tras un recurso de los organizadores.

Comentando esta decisión, Bardella dijo que desea que continúen las asociaciones de Defensa entre Francia e Israel.

En campaña para las elecciones legislativas, el primer ministro francés Gabriel Attal criticó la reciente declaración de Jordan Bardella de que rechazaría el cargo de primer ministrosi no obtiene la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.

"He tenido el honor de ser primer ministro durante los últimos cinco meses, en una época extraordinariamente difícil, con la guerra cerca en Europa, el desafío climático y los retos geopolíticos", ha dicho Attal.

Gabriel Attal, primer ministro francés.

"Pero nunca pensé ni por un segundo que sin una mayoría relativa, no me iba a implicar', añadió Attal en relación al comentario de Bardella. "Eso demuestra una cosa: que la Agrupación Nacional es un partido de oposición, no es un partido de Gobierno", concluyó el primer ministro.

La campaña electoral para las elecciones legislativas anticipadas del 30 de junio y el 7 de julio comenzó oficialmente este lunes.