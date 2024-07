Por Euronews con AP

Al menos 37.925 personas han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre y 87.141 han resultado heridas.

Los palestinos desplazados del lado este de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, seguían huyendo el martes a otras áreas de la ciudad tras la orden de evacuación emitida por Israel el lunes, una posible señal de que las tropas israelíes pronto podrían regresar a la zona.

Israel concluyó una ofensiva en Jan Yunis a principios de este año y retiró la mayoría de sus soldados. La orden de evacuación del lunes afecta a unos 250.000 palestinos que ahora intentarán buscar refugio en una zona declarada "segura" por Israel.

No obstante, el martes, un ataque israelí contra una casa dentro de una zona segura mató al menos a 12 personas, incluidos nueve miembros de la misma familia. Algunos de los muertos acababan de huir de Jan Yunis horas antes, dijo Asmaa Salim, un familiar que vivía en el edificio atacado en Deir al-Balah, a The Associated Press. El Ejército israelí no hizo comentarios de inmediato sobre el ataque.

ONU: La evacuación sólo aumentará el sufrimiento

El portavoz del secretario general de la ONU dijo que sus colegas en la región estaban profundamente preocupados por la reciente orden de desalojo emitida por Israel.

"La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios subraya que una evacuación de una escala tan masiva sólo aumentará el sufrimiento de los civiles e incrementará aún más las necesidades humanitarias", dijo Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general.

"A la gente le queda la opción imposible de tener que reubicarse, algunos probablemente por segunda o incluso tercera vez, en áreas que apenas tienen espacios o servicios, o quedarse en áreas donde saben que tendrán lugar los combates", añadió.

