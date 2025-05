PUBLICIDAD

El nuevo código de conducta presentado por la Federación Panhelénica de Asociaciones de Periodistas establece el marco y las normas para el uso de la Inteligencia Artificial Productiva. POESY se convirtió en el primer sector profesional de Grecia y la primera federación periodística de Europa en presentar un código de conducta para el uso de la inteligencia artificial, que vincula a todos sus miembros en el uso de este tipo de tecnologías.

"Lo que podemos decir para que la gente lo entienda es que ante todo debe haber transparencia. Es decir, cuando un artículo es totalmente producto de la IA o parte de su procesamiento se debe a la IA, hay que decirlo. Es decir, el lector debe saber que lo que está leyendo es fruto de la inteligencia artificial. Debe haber control humano, porque por muy sofisticadas que sean las máquinas, la presencia del factor humano no debe ser ni será nunca sustituida. Además, la Unión ha introducido otras disposiciones muy serias y pioneras, lo que demuestra que los periodistas de nuestro país y nuestras asociaciones van muchos pasos por delante tanto a nivel europeo como mundial", declara a 'Euronews' Pavlos Marinakis, portavoz del Gobierno y viceministro del primer ministro de Grecia.

En cuanto a la posibilidad de que el Ejecutivo griego legisle sobre este asunto, Marinakis afirma que se están manteniendo conversaciones con POESY y las demás asociaciones de periodistas "para actualizar la legislación vigente sobre la base del nuevo código de conducta. Es decir, creo que un código de conducta es una base necesaria sobre la que podemos actualizar la legislación, que debe prever lo que ocurrirá si no se respetan las normas que los propios periodistas han establecido".

Pavlos Marinakis. Euronews

"Estamos al principio de un viaje muy largo, una tecnología que yo calificaría de disruptiva. Subversiva no sólo para el periodismo y las relaciones laborales, sino para la sociedad en su conjunto. Como ha ocurrido con otros avances tecnológicos y grandes cambios tecnológicos, habrá bastantes problemas al principio con la inteligencia artificial", afirma el presidente de POESY, Sotiris Triantafyllou, en declaraciones a 'Euronews'.

"Por eso, vamos a preparar el terreno para poner las cosas en orden y posiblemente tener las armas para hacer frente a cualquier problema que surja, porque habrá problemas. Se perderán puestos de trabajo, habrá desinformación, de hecho ya la hay", añade.

La adopción del código por la Asociación de Propietarios de Internet se considera un paso especialmente positivo. En caso de que un periodista detecte una práctica de un medio de comunicación contraria al código, deberá dirigirse a los sindicatos. Para la redacción de este código se creó un comité de inteligencia artificial con la participación de expertos en la materia, que completó su trabajo pro bono en aproximadamente un año. La idea básica de este código, según el presidente de este comité y catedrático de Derecho, Spyros Vlachopoulos, es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, pero no para sustituir al periodista.

"Obliga a los periodistas y establece las reglas básicas relativas a las aplicaciones de la IA, es decir, cómo se utilizarán, de qué manera y, lo que es más importante, cuáles son los riesgos potenciales que deben abordarse. Al mismo tiempo, sin embargo, hay que subrayar que también es un escudo para el periodista, es decir, que cuando se le pide que utilice la IA de una manera que va en contra de los principios éticos básicos, entonces puede negarse legalmente y estar protegido, por ejemplo, de un despido ilegal o abusivo", dice.

"La IA está aquí para quedarse. Está aquí para ayudar. Pero en ningún caso está aquí para sustituir al periodista en su función. Por lo tanto, el periodista debe tener supervisión y control, debe controlar el producto de la aplicación de la inteligencia artificial, especialmente la inteligencia artificial productiva, es decir, la que produce texto, y también controlar la fiabilidad del medio que utiliza", afirma.

Un principio clave que subyace en el código es el de la transparencia, lo que significa que cuando un periodista haga uso de herramientas de IA, debe haber una etiqueta a tal efecto. Aunque el código de conducta pertenece a la categoría del derecho indicativo, es decir, el derecho consuetudinario, tiene consecuencias jurídicas, es decir, puede generar responsabilidades disciplinarias o de otro tipo en caso de que no se respete.

Los informes de las ONG sobre la libertad de prensa no están documentados

"El informe anual de la Comisión sobre el Estado de derecho de cada Estado miembro es el espejo de cada país en cuanto a estas cuestiones. Y es ahí donde se refleja la verdad. Porque a diferencia de otros informes, allí hay documentación. Hay objetividad y no hay otros motivos. Leímos el informe de una organización no gubernamental que acusaba a Grecia de cosas que en Grecia son al revés. Por ejemplo, nos acusaban de dificultar la situación de los periodistas en lo que respecta a la simple difamación, cuando hace más de un año que la hemos abolido como delito. Cosas que evidentemente son contrarias a la realidad, mientras que la Comisión refleja lo que es verdad", declara a 'Euronews' el portavoz del Gobierno, refiriéndose a los informes que se han publicado sobre la libertad de prensa en Grecia, y añadiendo que los últimos informes de la Comisión Europea "reconocen los progresos de nuestro país".

Pavlos Marinakis también asegura que Grecia "tiene ahora cuatro recomendaciones sobre todas estas cuestiones, frente a las seis anteriores. Y digamos que 18 países de Europa tienen más recomendaciones que Grecia. Así que la imagen que algunos han intentado crear utilizando algunos informes no documentados, y me refiero a los eurodiputados de la oposición, a una parte muy pequeña de los medios de comunicación contra nuestro propio país, no es la verdad".

"Hay dos caminos que un político puede tomar cuando representa a su país en el extranjero", añade. "Un camino es calumniar para obtener pequeños beneficios políticos. Lo hemos visto con resoluciones calumniosas, con rumores de supuestas niñas muertas en Evros, con todo tipo de cosas, que han sido desmentidas por la realidad. Hay otro camino: entender que representa a su país y no sólo a un partido o sólo a un Gobierno. Y las cosas positivas que ha hecho, puede promoverlas reconociendo aún lo que tiene que hacer y más", dice.

Refiriéndose a los pasos que ha dado el país para mejorar la situación de la libertad de prensa, el portavoz del Gobierno subrayó que "se ha abolido la difamación simple, una de las mayores reivindicaciones del mundo periodístico, porque sobre el delito de difamación simple se basaban querellas que eran profundamente problemáticas para los periodistas", afirma.

"Hemos modernizado mucho nuestro marco legislativo. También tiene que haber un requerimiento de oficio para que proceda una acción contra un periodista. Si hay una retirada incluso en la vista, se retira la demanda. Ahora tenemos una televisión pública, 'ERT', dirigida por un presidente y un consejero delegado surgidos de un proceso de APP, no de una selección única de un ministro o viceministro, en este caso con la nueva ley de selección de administraciones en el sector público. Hemos pasado a aplicar una serie de salvaguardias en favor de la seguridad de los periodistas", añade.

"Hemos endurecido las penas para todos los delitos que se dirijan también contra periodistas, hemos introducido un delito específico para las amenazas contra periodistas deportivos y estamos aplicando todas las prácticas europeas de información y formación de periodistas. Por ejemplo, cualquiera que vaya a una zona de guerra, cualquiera que vaya a cubrir catástrofes naturales como un incendio, que tenga una formación y un blindaje adecuados de los periodistas. Así que Grecia es un Estado que está avanzando y además de conseguir volver financieramente, se está convirtiendo en un Estado serio con grado de inversión que puede devolver este dinero a la gente que se vio privada de él, también es un Estado de derecho y no como se presenta en algunos informes indocumentados".