La cuestión ha sido el centro de una encuesta reciente y un número significativo de empresas europeas están en desacuerdo con lo que quieren los empleados.

Los trabajadores a distancia podrían tener que enfrentarse a salarios más bajos en las empresas europeas, ya que éstas buscan oportunidades para aumentar la producción y reducir costes, según los resultados de una nueva encuesta. Los puestos remotosse están evaporando rápidamente para ser sustituidos por vacantes híbridas, mientras que las empresas, incluidos los gigantes tecnológicos de todo el mundo, están apareciendo en los titulares por ordenar a sus empleados que vuelvan a la oficina, en una inversión de una tendencia que muchos pensaban que había llegado para quedarse.

Un estudio reciente publicado por la plataforma de gestión del gasto Pleo sugiere que casi una de cada cinco pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas se está planteando recortar los salarios de los trabajadores remotos.Las PYME representan el 99% de todas las empresas de la UE. Thorbjørn Fink, director de operaciones de Pleo, declaró a Euronews Business que las empresas "se centrarán en el ahorro de costes" este año.

"Nuestro informe muestra que 1 de cada 4 encuestados lo considera un tema para 2024", añadió. "Pero no se sabe de dónde vendrán esos ahorros. Algunos (alrededor del 20%) mencionan la reducción de los salarios de los trabajadores remotos como una forma de lograr ahorros", explica.

Fink también señaló que muchas de las empresas encuestadas podrían mejorar su conciencia de su propia salud financiera y apretarse el cinturón de otras maneras que no impliquen recortar los salarios de los trabajadores remotos. "De hecho, algunas empresas defienden más prácticas de trabajo a distancia para reducir los costes de oficina", afirmó, añadiendo que es esencial que estas PYME obtengan una "visión precisa de cómo se producen los gastos y tomen decisiones basadas en datos".

Euronews Business se puso en contacto con la oficina del Comisario Europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, para preguntarle por las implicaciones de esta medida, pero no obtuvo respuesta inmediata.

¿Cómo afectaría al mercado laboral europeo una reducción de los salarios de los trabajadores a distancia?

La idea de pagar menos a los trabajadores a distancia no es nueva, pero el debate no deja de resurgir. Unos sostienen que la ausencia de desplazamientos y la libertad de vivir donde se quiera puede abaratar las facturas. Otros sostienen que los trabajadores a distancia son tan productivos como los que trabajan in situ, e incluso reducen costes para las empresas, por lo que su trabajo debe ser remunerado por igual.

La multinacional holandesa de consultoría de recursos humanos Randstad declaró a Euronews Business que es muy importante tratar a todos los empleados de forma equitativa, independientemente de su ubicación. "Tenemos que asegurarnos de crear un terreno de juego equilibrado, en el que todo el talento sea tratado de forma equitativa para obtener mejores resultados tanto para las personas como para las organizaciones", afirmó la empresa.

Muchos líderes empresariales han manifestado su desdén por el trabajo desde casa. El magnate británico Lord Alan Sugar, conocido por su postura contraria al trabajo desde casa, dijo en 2022 que los que trabajan a distancia deberían cobrar menos. Otros consejeros delegados también se han pronunciado abiertamente sobre las desventajas del trabajo a distancia, como David Solomon, consejero delegado de Goldman Sachs, que lo calificó de "aberración".

El gigante tecnológico IBM instó recientemente a sus directivos a acudir a la oficina o abandonar sus puestos; Dell y SAP han ordenado a sus empleados que vuelvan a la oficina, al menos parcialmente; L'Oréal ha decidido que los viernes en la oficina sean obligatorios dos veces al mes. Y la lista continúa.

"En 2023 se incrementaron las conversaciones entre talento y empleadores relacionadas con el trabajo flexible y este debate continuará en 2024", señaló Randstad. "Nuestros datos muestran que se prevé que más de un tercio (35%) de los trabajadores esté en la oficina más ahora que hace seis meses, con un poco menos de la mitad (41%) informando que su empleador se ha vuelto más estricto sobre la asistencia a la oficina en los últimos meses."

¿Perder talento?

A medida que aumenta el número de empresas que eliminan puestos de trabajo remotos, las agencias de contratación advierten de que las empresas corren el riesgo de perder talento.

Según el último informe de LinkedIn "Global State of Remote and Hybrid Work" (Estado global del trabajo remoto e híbrido), la demanda de trabajo remoto por parte de posibles empleados ha superado significativamente el crecimiento de la oferta. Su informe realizado a finales de 2023 sugiere que el 50% de los trabajadores prefieren los roles híbridos y remotos a los presenciales.

Y podrían no renunciar a su puesto de trabajo. Según Randstad, las generaciones más jóvenes valoran el equilibrio entre vida laboral y personal tanto como el salario y tienen un fuerte deseo de flexibilidad.

"Está claro que algunos empleadores están tirando del talento de vuelta a la oficina, pero existe un riesgo significativo, ya que esta presión puede llevar a las empresas a perder talento que no está dispuesto a renunciar a la flexibilidad", dijo la firma. "Hemos descubierto que más de un tercio (37%) de los trabajadores se plantearían dejar su trabajo si se les pidiera pasar más tiempo en la oficina. Una cuarta parte (25%) incluso ha actuado en consecuencia y ha dejado su trabajo porque no le proporcionaba flexibilidad", asegura.

La consultora de RRHH afirma que "los empresarios deben abordar la flexibilidad de forma que también promueva la cultura, el rendimiento y el compromiso."

¿Qué país ofrece más empleos híbridos?

A pesar del elevado número de solicitantes de empleo que se niegan a comprometerse con las funciones remotas, los empleadores están reduciendo y recurriendo a ofertas de trabajo híbridas, como una especie de compromiso entre la flexibilidad deseada por los empleados y el objetivo de asistencia de la empresa.

En diciembre de 2023, la proporción en EE.UU. era relativamente baja: las oportunidades remotas representaban una décima parte del número total de puestos y las funciones híbridas, el 13%.

En Europa, sin embargo, la proporción era bastante alta: en el Reino Unido, el 43% de los puestos eran opciones híbridas, mientras que Francia tenía el 31%. En Alemania, el 31% de los empleos publicados en LinkedIn se anunciaban como puestos híbridos. Mientras tanto, los puestos remotos reciben casi cinco veces más solicitudes que puestos disponibles, según la plataforma de redes sociales orientada a las empresas.