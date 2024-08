Otros destinos turísticos del sur de Europa que protestan por el exceso de turistas y los alquileres locales demasiado caros son Lisboa, Venecia y Barcelona.

PUBLICIDAD

La Comunidad Valenciana, en España, va a imponer multas de hasta 600.000 euros a los alquileres de corta duración sin licencia y en el mercado negro, así como a los apartamentos tipo Airbnb. Se trata de un intento de frenar el turismo excesivo en la zona, que también ha aumentado la presión sobre las instalaciones públicas locales y ha disparado los precios de los alquileres en destinos turísticos europeos clave.

Según Airbtics, una empresa de análisis de Airbnb, el alojamiento medio de Airbnb o de alquiler a corto plazo en Valencia tiene una tasa media de ocupación del 79%, y se reserva durante 288 noches al año. Con una tarifa diaria media de 93 euros, en 2023 los anfitriones obtuvieron unos ingresos típicos de unos 27.000 euros en todo el año.

A 15 de abril de este año, había 9.128 anuncios activos de Airbnb, según Airbtics. Algunos de los barrios de Valencia con mayor demanda de alquileres de corta duración son la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Lonja de la Seda y la Catedral de Valencia.

Sin embargo, el mercado de alquiler a corto plazo en España, incluye varios apartamentos más, aparte de sólo Airbnbs. Como tal, ya es un mercado muy establecido y desempeña un papel clave en el apuntalamiento de la economía local.

La economía sumergida genera inquietantes problemas de seguridad

En los últimos meses, se ha producido un aumento de los alquileres en el mercado negro, impulsado tanto por propietarios locales como por expatriados extranjeros que quieren entrar en el lucrativo mercado español del alquiler a corto plazo.

Nuria Montes, funcionaria de Turismo de Valencia, se refirió a estos alquileres en el mercado negro en declaraciones recogidas por 'Financial Times': "No podemos permitir ningún tipo de economía sumergida en el alojamiento. Escapan a cualquier tipo de control. Obviamente, no pagan impuestos. No sabemos si los propietarios cumplen sus obligaciones con los trabajadores.

"Pero lo principal es la seguridad. No cumplen con la obligación de comunicar la identidad de los clientes a las autoridades. No sabemos si siguen las normas para incendios, emergencias, planes de evacuación".

Según Montes, es muy posible que haya 50.000 o más de estos apartamentos de alquiler a corto plazo no regulados en toda la Comunidad Valenciana.

En la actualidad, Valencia exige a los propietarios de viviendas de alquiler a corto plazo una licencia turística del Registro de Turismo Valenciano. Para obtener esta licencia, deben presentar información clave, como los datos de la propiedad, el uso previsto de la misma, el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad y los datos del propietario. Otros documentos necesarios son el título de propiedad, los planos de la vivienda, los certificados de eficiencia energética, el justificante del seguro, etc.

Valencia es la última de una lista de ciudades turísticas del sur de Europa, como Lisboa, Barcelona, Venecia y Split, que han anunciado medidas para controlar el exceso de turismo.

Barcelona ya ha revelado que está trabajando para eliminar progresivamente todos los apartamentos tipo Airbnb, hasta llegar a un número aproximado de 10.000 a finales de 2028. Esto incluirá también los alquileres que operen con una licencia válida.

Venecia ha anunciado que restringirá el tamaño de los grupos de turistas a 25 personas por grupo, además de tomar medidas drásticas contra los cruceros, mientras que los habitantes de Split protestan más contra los turistas de fiesta, especialmente los procedentes del Reino Unido.

Por qué el mercado del alquiler a corto plazo está en auge en España

España ha sido durante mucho tiempo un punto de atracción turística en Europa, por su clima, sus bulliciosas ciudades, su rica cultura y sus sólidas infraestructuras. En los últimos años, esto ha provocado un auge de las opciones de alojamiento, como villas, casas rurales y apartamentos, en lugar de los hoteles más tradicionales.

En plena crisis del coste de la vida, las vacaciones y los alquileres de corta duración ofrecen una alternativa más barata a los turistas que aún desean unas vacaciones, pero no quieren gastar demasiado en hoteles. En muchos casos, también proporcionan una experiencia vacacional más auténtica, con más flexibilidad, comodidades y privacidad.

El auge de los servicios digitales de reserva y de las plataformas en línea también ha contribuido a la escalada de los alquileres de corta duración, ya que a los veraneantes les resulta aún más fácil reservar una amplia gama de opciones. En algunos casos, sitios de reservas en línea de dudosa reputación también han permitido a propietarios sin licencia publicar sus propiedades, a menudo a precios más baratos, atrayendo así a más visitantes.

Al mismo tiempo, las empresas inmobiliarias españolas también han invertido mucho en marketing para atraer a más propietarios e inversores extranjeros al mercado español de alquileres de corta duración, a menudo prometiéndoles grandes beneficios.