Muere a los 77 años el cofundador y bajista de The Eagles

Por Euronews con EFE

Randy Meisner, cofundador y bajista de la banda de rock estadounidense The Eagles, falleció en Los Ángeles a los 77 años debido a complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

La banda emitió un comunicado reconociendo su papel integral y su notable voz en éxitos como "Take It to the Limit".

Meisner estaba en el grupo cuando lanzaron "Hotel California" en 1976, una de las canciones más populares en la historia del rock, pero lo dejó un año después para lanzar una exitosa carrera en solitario. The Eagles anunció recientemente una gira de despedida tras 52 años de historia: "The Long Goodbye".