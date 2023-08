La empresa finlandesa de tecnología alimentaria Solar Foods fabrica proteína microbiana utilizando sólo hidrógeno, CO2 y electricidad. ¿Podría ayudar a los astronautas a llegar a Marte?

Enviar seres humanos a Marte es un reto monumental, con innumerables variables a tener en cuenta para garantizar la salud y la seguridad de la tripulación.

Pero uno de los ingredientes más importantes para el éxito de una misión al espacio profundo suele darse por sentado: la comida.

"Si nos fijamos en la historia de la exploración o en los largos viajes por mar, la comida puede ser decisiva para el éxito de esas empresas", afirma Ralph Fritsche, director de producción de cultivos espaciales de la NASA. "La calidad del sistema alimentario es la primera línea de defensa para la salud y el rendimiento de la tripulación".

Pero no basta con suministrar a los astronautas calorías insípidas que les mantengan con vida: mantener la moral en un viaje largo es primordial, y una buena alimentación ayuda a mantener a los astronautas felices y sanos.

"Una de las cosas que hemos aprendido es que si a los astronautas no les gusta la comida, no se la comen", explica Fritsche a Euronews Culture. "Y si no la comen, pierden peso. Así que la variedad de sabor, textura, todo eso es clave".

Afrontar el reto de la producción de alimentos en el espacio

Resolver el problema de la alimentación es una de las principales prioridades de la NASA, que pretende lanzar astronautas a Marte a finales de la década de 2030 o principios de la de 2040, en un viaje que podría durar entre dos y tres años.

Es una de las razones por las que la NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA) lanzaron el Deep Space Food Challenge (DSFC), invitando al público a presentar soluciones alimentarias para misiones tripuladas de larga duración que requieran un mínimo de recursos, produzcan un mínimo de residuos y proporcionen alimentos seguros, nutritivos y sabrosos.

Solar Foods, empresa finlandesa de tecnología alimentaria, es uno de los dos ganadores europeos de la fase 2 del DSFC. Su solución se llama Solein, una fuente de proteínas sostenible que, según la empresa, se fabrica "de la nada".

Solein se produce utilizando únicamente electricidad, dióxido de carbono e hidrógeno, todos ellos fácilmente disponibles en una nave espacial (al fin y al cabo, los astronautas tienen que respirar).

Estos insumos, junto con algunos minerales, se introducen en un biorreactor y se alimentan a un microbio que crece y se multiplica, produciendo una forma de proteína que puede secarse hasta convertirse en polvo y utilizarse como ingrediente en diversas recetas.

El proceso puede compararse a la fermentación de la levadura (pensemos en los fermentos de masa madre), salvo que en lugar de levadura este proceso utiliza organismos unicelulares que se encuentran en la naturaleza en la Tierra. Y en lugar de alimentarlos con azúcar, los alimenta con pequeñas burbujas de gas.

Soleína en polvo (derecha), y siendo creada en un biorreactor (izquierda). Courtesy: Solar Foods

"En la Tierra, fabricamos Solein como ingrediente alimentario para sustituir al huevo o la leche, por ejemplo, porque no tiene un sabor especialmente fuerte por sí mismo, así que se mezcla con muchos alimentos", explica Arttu Luukanen, vicepresidente de Espacio y Defensa de Solar Foods, que ha dirigido el equipo que participa en el DSFC.

"Sería un planteamiento similar en el espacio", explica a Euronews Culture. "De hecho, podemos utilizar varias técnicas para convertir el Solein en una especie de producto similar a la cecina, que se asemeje a la carne, añadir algunos sabores, tal vez algunos aceites que podrían ser producidos a bordo a partir de las plantas que se cultivan, o almacenados".

Otra ventaja de fabricar Solein en el espacio es que uno de los subproductos de su producción es el agua.

"En realidad, el biorreactor no sólo produce alimentos, sino que hay agua que sale por el tubo", dijo Luukanen. "Y sostenemos que podríamos ahorrar 1.200 kilos de agua además de producir alimentos a bordo".

No hay una solución única para alimentar a los astronautas en una misión espacial larga

Aunque el Deep Space Food Challenge se planteó como una competición, es casi imposible encontrar una solución única a todos los problemas relacionados con la alimentación en los viajes espaciales de larga duración.

"No va a haber una única solución", confirma Luukanen. "Va a ser un ensayo de soluciones, porque en última instancia lo que nos gustaría hacer es desarrollar unas cuantas docenas de recetas que sean lo suficientemente diferentes como para dar variedad a la comida a lo largo de esos dos años, para que la tripulación no se vuelva loca y obtenga todo lo que necesita para mantenerse viva y prosperar".

Un ejemplo de cómo Solein puede combinar productos frescos para crear una comida nutritiva y equilibrada. Courtesy: Solar Foods

Luukanen dijo que una manera fácil de pensar en la forma en que Solein podría encajar con otros alimentos en el espacio es que "ellos hacen la ensalada, nosotros ponemos el aliño", aunque las proteínas son una parte importante de una dieta equilibrada, los astronautas también necesitarían carbohidratos como frutas y verduras.

Fritsche, que fue uno de los jueces de la Fase 2 del DSFC, dijo que lo más sorprendente del desafío fue observar este tipo de colaboración e intercambio y ver cómo los distintos equipos competidores se basaban en los conocimientos de los demás para mejorar sus productos.

"Aunque algunos equipos no hayan ganado esa ronda del desafío, tenían un aspecto, un componente o un proceso que otro equipo ganador podía aprovechar", dijo. "Creo que al empezar, esperaba que fuera uno contra otro. Pero lo que realmente se consigue, con suerte, es que varios equipos se sumen para crear una solución mejor".

Fritsche afirma que, a corto plazo, es más probable que en una misión a Marte se integren alimentos que no necesiten ser cocinados o procesados, como productos frescos o setas. Pero más adelante, la NASA también está estudiando la posibilidad de crear fuentes de proteínas a bordo.

Lecciones del espacio aplicables a la Tierra

Fritsche fue uno de los jueces que visitaron Helsinki para examinar la propuesta de Solar Foods y probar un "batido espacial" a base de polvo de Solein y fruta. Dijo que lo que más le llamó la atención de la empresa fue su compromiso de crear un negocio terrestre sólido y escalable.

"Lo que más me gustó de lo que estaban haciendo fue que parecían tener un modelo de negocio terrestre realmente bueno", dijo. "Destacan como un aspecto realmente positivo de nosotros (la NASA), que intentamos explorar este nuevo campo tecnológico y ver cómo podemos tomar algunas de estas ideas e incorporarlas como soluciones para la alimentación de los vuelos espaciales".

Luukanen dijo que, a pesar de pensar en aplicaciones en el espacio, el objetivo de Solar Foods sigue siendo producir Solein para que la gente lo consuma en la Tierra. Pero hay valiosas lecciones que aprender de un reto como el DSFC.

"El espacio es la prueba definitiva para una economía circular y creo que seguir la misma filosofía aquí en el planeta no sería una idea tan tonta si intentáramos cerrar los circuitos que actualmente tenemos abiertos. De modo que pudiéramos reciclar más de las cosas que desperdiciamos y producir productos de valor añadido, ya sean alimentos o materiales a partir de estos residuos."

A medida que la Tierra se calienta más y más, las fuentes de proteínas -como Solein- que utilizan menos recursos y producen menos emisiones que las proteínas animales se están generalizando.

Solar Foods recibió el año pasado la aprobación para vender Solein en Singapur. Un restaurante italiano local empezó a vender el primer helado de chocolate Solein del mundo, sustituyendo los huevos y la leche por Solein para elaborar un producto totalmente vegano.

Fico, un restaurante con sede en Singapur, creó el primer helado de chocolate con Solein del mundo, utilizando la proteína microbiana de Solar Foods. Courtesy: Solar Foods

Los europeos tendrán que esperar un poco más. Luukanen afirma que la empresa espera que se pueda vender en la Unión Europea el próximo año.