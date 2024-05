Por Christian Moore

Tras dos siglos exhibiendo en Londres algunas de las obras de arte más preciadas del mundo, la National Gallery ha decidido que es hora de hacer algo más nacional.

La National Gallery inicia este viernes su 200 aniversario con un programa conmemorativo de un año de duración.

Situada en la londinense Trafalgar Square, la National Gallery, cuya entrada es gratuita, atrajo a más de 3 millones de visitantes en 2023.

El imperioso edificio neoclásico se terminó de construir en 1838, tras el encargo de albergar una floreciente colección nacional de obras de arte que se puso en marcha con la decisión del Parlamento de adquirir la colección privada de cuadros del banquero John Julius Angerstein en 1824.

200 años después de aquella compra fundacional, la colección de la National Gallery ha crecido hasta incluir más de 2.300 obras, y apenas merece la pena empezar a enumerar los nombres de los artistas cuyos cuadros cuelgan en las salas de la galería: ya puede adivinar quiénes son.

Pero, a pesar de su éxito, la institución ha decidido rejuvenecer su enfoque curatorial como parte de las celebraciones de su cumpleaños, que comienzan esta noche con un evento de música en directo seguido de un espectáculo de luces en la fachada del edificio.

'Madame Moitessier', de Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1856 Wikimedia Commons

Para empezar, la galería ha reorganizado su colección, "con un nuevo énfasis en las exposiciones temáticas, los maridajes y las sorprendentes conversaciones artísticas dentro de un amplio marco cronológico".

Y lo que es más emocionante para los no londinenses, como parte de una iniciativa titulada "Tesoros nacionales", la galería ha decidido prestar, a partir de hoy, doce de sus obras más emblemáticas a salas de todo el Reino Unido, para que quienes no vivan en la capital del país o no viajen a menudo a ella puedan disfrutar de estas obras localmente.

'Cena de Emaús' de Caravaggio, 1601 Wikimedia Commons

En el sitio web de la National Gallery se puede consultar el mapa completo de las obras que se trasladan a cada lugar, pero basta con echar un vistazo para comprobar que no han escatimado en las obras en cuestión. 'El carro de heno' de Constable se instalará en el Museo y Galería de Arte de Bristol; la Galería de Arte de York acogerá 'El estanque de nenúfares' de Monet; y Liverpool casi se llevaría la palma con 'La Venus de Rokeby' de Velázquez en la Galería de Arte Walker de la ciudad, si no fuera porque el Museo del Ulster de Belfast se impone al acoger 'La cena de Emaús' de Caravaggio.

'Chaqueta de silbato' de George Stubbs, c. 1762 Wikimedia Commons

Por supuesto, los visitantes que sigan acudiendo a la National Gallery en su sede de Trafalgar Square podrán disfrutar de numerosas obras maestras, como la extraordinaria anatomía equina de 'Whistlejacket', de George Stubbs (el realismo del artista tuvo un coste, ya que había numerosos caballos muertos esparcidos por su estudio), o la grandiosa y sibarita 'Madame Moitessier', de Ingres.

Para quienes aún no puedan asistir en persona a ninguno de los actos, la National Gallery también ha anunciado un 'Art Road Trip' itinerante, así como una colaboración con 200 creadores de contenidos con el fin de ampliar el alcance de su aniversario al público digital.