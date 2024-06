El libro de J.K. Rowling presenta algunos errores singulares y se vendió en subasta junto a un ejemplar de 'Casino Royale', la primera novela de la serie de espías James Bond, que lleva una inscripción del autor Ian Fleming.

Un raro libro de Harry Potter de primera edición se ha vendido en subasta por más de 45.000 libras esterlinas (unos 53.000 euros). La novela, 'Harry Potter y la piedra filosofal', se subastó en la casa de subastas Lyon and Turnbull de Edimburgo.

El ejemplar del libro de J. K. Rowling es uno de los 500 primeros que se imprimieron en 1997; los editores sólo produjeron un pequeño número de copias debido a la incertidumbre sobre su popularidad.

Se preveía que se vendería por entre 40.000 y 60.000 libras, debido a algunos errores exclusivos. Al final, el libro se vendió por 45.201 libras (53.500 euros), y presenta un error ortográfico de "Filosófico" en la parte inferior de la portada y "1 varita" está escrito dos veces en la página 53, en la lista de material. Fue adquirido en Londres por su anterior propietario hace dos décadas en la tienda de Adrian Harrington en Kensington Church Street.

"Una primera edición de 'Harry Potter y la piedra filosofal' es un libro excepcionalmente raro de encontrar en cualquier estado, y uno en tan excelente estado bien podría considerarse la joya de la corona de cualquier coleccionista de Harry Potter", declaró Cathy Marsden, jefa de libros y manuscritos.

"Dado que gran parte de la obra se escribió en Edimburgo, es lógico que esta importante pieza de la historia de Harry Potter se venda en la capital", añadió Marsden. Junto con el primer libro, el lote, procedente de un coleccionista estadounidense, también incluía una primera edición de 1998 de 'Harry Potter y la cámara secreta', que se vendió por 7.560 libras (8.900 euros), y una primera edición de 1997 de 'Harry Potter y la piedra filosofal', que contiene una nota escrita por Rowling al anterior propietario.

Otros objetos de gran valor fueron un ejemplar de 'Casino Royale', la primera novela de la serie de espionaje James Bond, que contiene una inscripción del autor Ian Fleming. El autor la dedicó a Ion Smeaton Munro, editor nocturno de Fleming en Kemsley Newspapers, que era un condecorado oficial del ejército muy parecido al propio Bond. La inscripción dice así: "A I.S.M, que [sic] guardando las guardias nocturnas liberó al autor para este opus extra-mural, Ian Fleming, abril de 1953".

Se valoró entre 30.000 y 50.000 libras y se vendió por 38.951 libras (unos 46.100 euros). Una primera edición de 1924 de 'When We Were Very Young' del autor de Winnie the Pooh, AA Milne, también se vendió por 15.120 libras (17.900 euros) durante la subasta.

Tras la venta, Marsden se mostró "encantada" con los resultados que, en su opinión, "demuestran la fuerza de las primeras ediciones modernas en el mercado actual". "Las obras de gigantes de la literatura, como Ian Fleming y JK Rowling, siguen siendo muy populares en las subastas y espero que estos libros sean disfrutados y atesorados en sus nuevos hogares".