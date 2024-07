'La amiga estupenda': ¿Por qué es el mejor libro del siglo XXI?

La novela napolitana 'La amiga estupenda', de Elena Ferrante, ha encabezado varias listas de best-sellers, e incluso ha sido calificada como el libro "más grande" del siglo XXI. Aunque los secretos de su éxito parecen claros, la identidad de su autora sigue rodeada de misterio...

PUBLICIDAD

Elena Ferrante es una de las autoras más aclamadas del mundo. Sin embargo, es casi imposible encontrar entrevistas con ella, ya que mantiene un perfil extremadamente discreto para mantener su identidad en secreto. A día de hoy, los lectores no saben quién es Ferrante. Lo que sí saben es que está haciendo historia.

"En un ámbito en el que el narcisismo está abrumadoramente presente, Elena Ferrante ha decidido borrar su ego", explica a 'Euronews Culture' Enrica Ferrara, estudiante de literatura italiana en el Trinity College de Dublín y novelista, a propósito de la escritora italiana Ferrante.

A principios de este mes, 'The New York Times Book Review' situó su libro 'La amiga estupenda' en el número uno de su lista de los 100 mejores libros del siglo XXI, basada en una encuesta realizada entre autores, intelectuales y críticos. Una clasificación que fue respaldada por los lectores de 'The New York Times', que situaron la novela en el octavo puesto de su lista de los 100 mejores libros.

Desde su publicación, el primer volumen de la serie de cuatro libros ambientada en Nápoles ha vendido más de 10 millones de ejemplares en 40 países y ha inspirado una exitosa serie de televisión.

La amistad entre Elena Greco (Lenù) y Raffaella Cerullo (Lila), dos niñas inteligentes y valientes de un barrio obrero de los años 50, ha cautivado a lectores de todo el mundo, desatando lo que se conoce como "fiebre Ferrante".

Pero, ¿qué hace tan especial a esta novela italiana? ¿Cómo una historia tan arraigada en la historia, la política y la sociedad italianas ha calado en los lectores de todo el mundo? Para responder a estas preguntas, 'Euronews Culture' ha hablado con Enrica Ferrara y con algunos ratones de biblioteca de todo el mundo.**

El poder de la amistad femenina

'La amiga estupenda' habla de la amistad femenina y de la relación entre madre e hija como ningún otro escritor lo ha hecho antes. Eso es lo que hace que la historia sea globalmente relevante", afirma Ferrara.

"Nadie nos entendía, sólo nos entendíamos nosotras dos -creía yo-", escribe Lenù, la protagonista de 'La amiga estupenda' sobre su relación con Lila, su intrépida mejor amiga que siempre destaca en la escuela. La amistad entre las dos chicas es la verdadera protagonista de la historia y parece ser uno de los elementos clave del éxito de Ferrante.

Nadie ha hablado tan bien de la amistad como Elena Ferrante. Enrica Ferrara Estudiante y novelista

Ferrara cree que lo que resuena entre las mujeres es el "tipo de escritura visceral" de Ferrante, que describe con honestidad la compleja naturaleza de las relaciones.

En 'La amiga estupenda', de hecho, no hay espacio para la idealización. Página tras página, la autora desvela la mezcla de competencia, profunda admiración, vergüenza y envidia que une a Lina y Lenù desde su encuentro en la escuela primaria, lo que facilita que las mujeres se identifiquen con los personajes.

Y Maya, una lectora que vive en Londres, está de acuerdo. "La forma en que Ferrante escribe sobre la amistad femenina es tan singular, que no he leído otro libro igual en mi vida", explica a 'Euronews Culture'.

Trailer TV Show 'My Brilliant Friend' based on Elena Ferrante's novel

Dar espacio a las vulnerabilidades

Sin embargo, Ferrante no consiguió el primer puesto en la lista del 'New York Times' sólo gracias a sus seguidoras. Según Ferrara, algunas personas que no se identifican como mujeres están igualmente interesadas en descubrir la perspectiva femenina. "No todos los hombres son machistas", añade.

Además, cree que algunos hombres pueden sentirse atraídos por la vulnerabilidad de los personajes masculinos de 'La amiga estupenda': "Los hombres están atrapados en una jaula patriarcal, del mismo modo que las mujeres".

En el mundo de Ferrante, algunos personajes, como el poderoso Solara, son la reencarnación del hombre blanco, heterosexual y rico. En cambio, otros como Antonio Cappuccio, el primer novio de Lenù, son almas bondadosas, indefensas y expuestas a esta dinámica de poder, explica Ferrara.

"Ferrante describe un mundo homófobo dominado por la violencia en el que incluso los hombres se sienten incómodos, y eso es lo que hace que el libro resulte atractivo para los lectores masculinos", afirma Ferrara.

PUBLICIDAD

Desigualdades económicas

Más allá de permitir a los hombres conectar con sus vulnerabilidades, Frederic, un lector belga propietario de una librería en el corazón de Bruselas, cree que el ingrediente clave que hace que 'La amiga estupenda' sea tan universal es su retrato social y económico del mundo.

"Es para los belgas, los franceses, los alemanes, los que no son ni ricos ni poderosos, a ellos les habla", añade. De hecho, los temas de las desigualdades económicas, la injusticia social y la corrupción son algo más que el contexto de la historia: la definen de principio a fin.

Es la historia del pueblo. Frederic Lector y propietario de una librería en Bruselas

En el libro, tanto Lila como Lenù son estudiantes aplicadas, pero como la familia de una está más abierta a la posibilidad de que su hija estudie, las dos chicas acaban llevando vidas marcadamente distintas.

Asia, una profesora de piano italiana, explica este concepto con gran claridad: "La historia de Lila y Lenù demuestra que los contextos sociales y las raíces de las personas prevalecen sobre su temperamento natural".

PUBLICIDAD

Nápoles, la ciudad de todos

Otro aspecto convincente de 'La amiga estupenda' es Nápoles, la ciudad en la que se desarrolla la historia dentro del barrio il Rione.* "Nápoles es como un mundo implosionado", dice Ferrara. "Todo está confinado en un barrio, un microcosmos que adquiere relevancia global".

Nápoles no sólo despierta la curiosidad de los lectores italianos, sino que todos la sienten como su casa, incluso Maya, que creció en Londres pero es de origen brasileño: "No conocía el contexto geográfico e histórico del libro, pero me sentí conectada a él", dice.

"Tener algunas palabras en italiano sin traducir y apodos similares para la gente, daba la idea de una comunidad, una familia como cualquier otra", añade Maya.

Para preservar la magia del escenario, Ferrante contó con la inestimable ayuda de los traductores que trabajaron en el libro, traduciendo palabras napolitanas, expresiones vívidas y nombres de personajes, pero manteniendo la esencia original de la historia.

PUBLICIDAD

El volcán Vesubio visto desde la bahía de Nápoles AP

Identidades sin fronteras

"Ella quería decir algo diferente: quería desvanecerse; quería que desapareciera cada una de sus células, que nunca se encontrara nada de ella", escribe Lenù, describiendo la necesidad de Lila de desaparecer.

Aunque Elena Ferrante comparta nombre con Lenù, también está unida a Lila en su pasión por desaparecer. Elena Ferrante es de hecho un seudónimo, nadie conoce su verdadera identidad, su historia o incluso su género.

Elena Ferrante "es un contenedor vacío con el que todos podemos identificarnos", añade Ferrara. En efecto, el hecho de no saber quién es Elena Ferrante ha dado lugar a posibilidades ilimitadas de identidades, facilitando que todo el mundo resuene con la autora y, por extensión, con sus personajes.

Cada personaje de 'La amiga estupenda' está envuelto en un aura de misterio donde todo se difumina y las identidades no tienen límites.

PUBLICIDAD

"Ferrante quiere crear un mundo en el que haya una apertura absoluta al otro, sea mujer, hombre, sexual, transexual, y a la tecnología del mundo no humano, y esto es lo que hace a Elena Ferrante tan atractiva para los lectores".