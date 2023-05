"Cada vez utilizamos más productos químicos en casa. Estas sustancias, cuando son persistentes, también persisten en el medio ambiente; por lo que es importante poder eliminarlas para preservar la calidad del agua" Marie Launay, directora del Centro de competencia en microcontaminantes en Alemania.

La vida en la Tierra depende del agua dulce; un recurso que se encuentra bajo presión. El aumento de la demanda mundial y el cambio climático lo hacen cada vez más preciado, incluso en Europa.

Las inundaciones y las sequías son más agresivas, y están cambiando la vida de millones de personas. En este reportaje hablaremos de los productos químicos que están presentes en nuestra vida cotidiana.

Primero que todo, revisemos las cifras que se proyectan con relación al problema de la escasez de agua en el mundo:

Cifras del panoráma a futuro con la escasez del agua. Fuente: Euronews.

Sin embargo, Europa tiene suerte en la calidad de las vías fluviales, las cuales están mejorando; lo que conlleva a que el acceso al agua potable sea elevado.

Nuevos enfoques para reciclar el agua

La gente está desarrollando nuevos enfoques para limpiar, distribuir y reciclar mejor el agua.

Estuvimos en Alemania en un lugar en el que, según nos habían informado, el desarrollo no se hace a costa de la calidad del agua: el lago Constanza.

En este lugar la regla es sencilla: cuanto menos contaminada esté el agua, menos habrá que limpiarla.

Un ejemplo a seguir, en un momento en que la nueva directiva europea sobre agua potable pretende garantizar el acceso de todos a un agua de calidad.

El mayor embalse de agua de Europa: el lago Constanza

Friedrichshafen está a orillas del lago Constanza, el mayor embalse de agua potable de Europa. Millones de personas beben esta agua, y es el orgullo de la ciudad.

Sus pobladores comentan que si alguien nada en el lago, y tiene sed, puede beber el agua sin problemas. Todos saben que el agua allí es muy buena, no es ningún secreto.

Batalla contra los microcontaminantes

Esta región también está a la vanguardia de la nueva batalla contra los microcontaminantes. Marie Launay, científica francesa radicada en Alemania, nos cuenta más al respecto:

"Cada vez utilizamos más productos químicos en casa, con los productos domésticos. También utilizamos más medicamentos y pesticidas. Y estas sustancias, cuando son persistentes, también persisten en el medio ambiente; por lo que es importante poder eliminarlas para preservar la calidad del agua" explica Marie Launay, directora del Centro de competencia en microcontaminantes de Baden-Württemberg.

Marie Launay dirige una unidad dedicada a la lucha contra los microcontaminantes; los cuales son nocivos para los peces, los ecosistemas y, desde luego, para los seres humanos.

Depuradoras de agua residuales como parte de la solución

Parte de la solución está en las depuradoras que tratan el agua que hemos utilizado, antes de devolverla a la naturaleza.

Se sabe que el agua del lago Constanza es muy buena; así que es necesario cuidarla, como lo cuenta Heiko Kiebler, director de la planta de tratamiento de aguas residuales de Eriskirch.

"Tenemos que cuidar el depósito de agua potable lo mejor posible, porque de él vive mucha gente, y por eso tenemos que intentar tratar las aguas residuales lo mejor posible", explica.

El estado de Baden-Württemberg hizo de esta misión una prioridad. Varias estaciones han sido equipadas con este tratamiento adicional, utilizando ozono.

"Con el ozono, tenemos un proceso químico: descomponemos los contaminantes, y las moléculas más pequeñas son eliminadas por la planta de tratamiento”, explica Marie Launay.

Lista de contaminantes a eliminar

Esta tecnología debe desarrollarse en otros lugares, ya que la normativa europea sobre aguas residuales está cambiando. La lista de contaminantes que hay que eliminar está a punto de ampliarse.

"Hay planes para eliminar los microcontaminantes de las grandes plantas y por las regiones sensibles a escala de la Unión Europea. Está previsto que las industrias farmacéutica y cosmética paguen la financiación de estas instalaciones, para la protección del medio ambiente", cuenta Launay.

Este invierno ha nevado mucho menos en los Alpes; esto significa que habrá menos caudal en los ríos que abundan en el lago.

Pero esto no es nada comparado con la situación del sur de Europa.

Valencia: una de las regiones de Europa más azotadas por sequías

En España, lo que preocupa a todos es el nivel de las reservas de agua.

En Valencia, la primavera ya llegó, y hace calor; es el caso en muchas partes de España. La Comunidad Valenciana es una de esas regiones de Europa azotadas regularmente por la sequía. Para hacerle frente se están aportando soluciones innovadoras.

Una esperanza con las plantas desalinizadoras en España

El objetivo consistía en producir agua dulce a partir de agua de mar. Las plantas desalinizadoras producen aproximadamente el 9 % del agua dulce que se consume en España. Esta tecnología es cara y consume mucha energía, pero es necesaria.

"Esta desalinizadora que tenemos aquí, permite devolver el agua del río Júcar a otras poblaciones que no disponen de este recurso. Se puede pensar que desalinizar agua de mar es caro, pero es mejor que no tener agua", explica José Luís Zaplana, director de una planta desalinizadora en Cadagua.

"Esto ayuda mucho al motor económico, al turismo, a la agricultura, y en este caso a la industria. Nos permite no tener que preocuparnos demasiado de si llueve o no", cuenta Mariola Dura, directora de operaciones de Acuamed.

Aguas residuales en la agricultura

España también es campeona de Europa en reutilización de aguas residuales; sobre todo para la agricultura, que capta muchos recursos.

En l'Horta es una gran zona agrícola cerca del centro de la ciudad de Valencia, la cual genera productos frescos para los habitantes. Aquí pudimos conocer un caso concreto de reutilización de aguas residuales con fines agrícolas.

La Comunidad Valenciana recicla más de la mitad de sus aguas residuales. En una planta depuradora, el agua clara se somete a luz ultravioleta, y luego se ofrece a los agricultores.

"Es un tratamiento de afino, que le damos al agua que sale del tratamiento secundario, para darle luego una mayor calidad", explica Daniel Gómezm director de la depuradora de Carraixet.

"Los agricultores fueron los primeros en pedir esta agua. Aquí tienen la garantía de que siempre se les va a aprovisionar, saben que van a tener un agua con una calidad muy estable", agrega.

Enorme potencial sin explotar en Europa

Este verano entrará en vigor una nueva normativa europea que regulará y fomentará esta práctica en las plantas depuradoras. Juan Ángel Conca, director general de Epsar -Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana-, explica las ventajas de estos procesos.

"¡Hay lugares en el mundo donde el agua que sale de las plantas depuradoras se puede beber! Es una fuente de agua limpia para la agricultura, agua limpia para el medio ambiente, pero también de lodos, que sirven para hacer abono para la agricultura. Y, finalmente, una fuente de energía, porque producimos biogás, metano, que utilizamos en nuestras propias plantas", cuenta.

Enrique Aguilar, agricultor, accedió a mostrarnos dónde llega el agua reciclada. Se mezcla con el agua de un río, antes de unirse a los canales de riego tradicionales.

"El agua del río viene aquí, la mezclamos con el agua de la depuradora y eso nos permite aumentar el caudal", explica.

"Antes no había agua de la depuradora y nos apañábamos; pero sería una pena que esta agua, una vez depurada, no se pudiera utilizar, porque estamos en una región donde no hay tanta agua. Hay que recordar que estamos al mismo nivel que el mar; si no regamos la tierra así, la sal entraría, y lo que ahora es un fértil huerto se convertiría en un desierto en pocos años", agrega.

Esta agua se utiliza para regar diferentes frutas y verduras, y mucha 'chufa'; un tubérculo típico valenciano, ingrediente principal de la bebida local horchata.

"Al principio, los agricultores eran reticentes: ¿el agua será buena o no? Pero llevamos más de 25 años utilizando esta agua y la conclusión es realmente positiva", cuenta Aguilar.

"El agua tiene todas las cualidades necesarias. Llevamos muchos años regando con agua reciclada y ¡nadie ha notado nada!", agrega.