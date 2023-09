Por Fintan Burke, European Science Communication Institute (ESCI)

En vísperas de la Huelga Climática Mundial de este año, los investigadores europeos del clima comparten los cambios que han observado.

La Huelga Mundial por el Clima de este año, que se celebrará los días 15 y 17 de septiembre, marca el quinto aniversario del movimiento iniciado por la activista sueca Greta Thunberg.

Las reivindicaciones de 2023 incluyen la desinversión en proyectos nuevos y actuales de combustibles fósiles, el reparto equitativo de la carga entre la sociedad, la inversión en proyectos comunitarios de energías renovables y el pago de indemnizaciones a las comunidades afectadas por la crisis climática.

Las protestas, organizadas por el grupo Fridays for Future (Viernes por el Futuro), han experimentado un rápido crecimiento. Según sus cifras, unas 27.000 personas de 150 países participaron en la primera huelga en agosto de 2018.

Al año siguiente, alrededor de 3,8 millones de personas salieron a la calle en 3.800 ciudades en lo que se considera la mayor protesta climática de la historia. Es probable que la cifra real sea mayor, ya que es posible que Fridays For Future no reciba todas las estimaciones de asistentes de los organizadores locales.

Las protestas no sólo llegan a los políticos. Los investigadores de toda Europa están motivados por las huelgas: tanto para participar como para impulsar su propio trabajo en el laboratorio.

En Vilnius (Lituania), una de las manifestantes fue la científica del comportamiento Audra Balundė, actual directora del Centro de Investigación de Psicología Medioambiental de la Universidad Mykolas Romeris.

"Mis motivos eran muy simples", dice. "Sólo quería apoyar los esfuerzos de los jóvenes y mostrar lo que defiendo. Me pareció lo correcto", asegura.

Como en todas partes, los manifestantes exigían al Gobierno que hiciera más para frenar la contaminación y asegurarse de que los más vulnerables no quedaran abandonados a los peores impactos del cambio climático.

¿Por qué se unen los científicos a las protestas contra el cambio climático?

Estudiantes y activistas climáticos con pancartas participan en la manifestación de la Huelga Climática Global en Vilnius, Lituania, en mayo de 2019. PETRAS MALUKAS/AFP

Audra dice que ella también quería sumar su voz como científica a las huelgas.

"Me pareció importante demostrar a quienes pudieran sentirse tentados de marginar a los manifestantes -especialmente a los jóvenes, restando importancia a sus peticiones por su corta edad- que los investigadores están junto a los manifestantes y apoyan su acción", afirma.

Asistir a las protestas también motivó a Audra para continuar su investigación, que incluye estudiar cómo la moral y el sentido de identidad de las personas influyen en su forma de conservar el medio ambiente.

También trabaja en un proyecto financiado por la UE llamado Biotraces para encontrar formas más integradoras desde el punto de vista social de impulsar la ecología local. Por ejemplo, estudiando qué podría impedir a las comunidades locales aceptar proyectos de restauración fluvial en su zona residencial.

Algunas de sus investigaciones anteriores demostraron que los valores medioambientales de la gente, su autoidentidad y sus "normas personales" para adoptar comportamientos de conservación del medio ambiente estaban relacionados con el apoyo de los adolescentes al activismo contra el cambio climático. En otras palabras, las generaciones más jóvenes sienten una mayor responsabilidad para actuar en favor del medio ambiente.

Al otro lado del continente, en Bruselas, esas normas personales motivaron a la investigadora Adalgisa Martinelli a participar el año pasado en una manifestación local para mejorar el verdor de la ciudad.

Días después de llegar de su Italia natal en septiembre de 2022, Adalgisa quedó impresionada por el mensaje positivo y los objetivos concretos de un grupo local: añadir más plantas y flores a la ciudad.

"No es que [la gente] discutiera o se peleara, porque no me gusta ese tipo de estilo de comunicación, pero era muy específico", dice.

El mensaje también parece haber calado en las autoridades locales, ya que Adalgisa afirma haber observado una notable mejora de los parques y zonas verdes de la ciudad. Y añade que estas reuniones también influyen en la actitud de otras personas.

"Veo a mucha gente dar pasos sencillos: por ejemplo, ir al trabajo a pie o en bicicleta. Eso demuestra el valor", afirma.

¿Hasta qué punto han sido eficaces las protestas contra el cambio climático?

¿Qué piensan los científicos europeos de las huelgas climáticas? de izquierda a derecha: Adalgisa Martinelli, Ishan Bipin Ajmera, Benoit Durillon. Supplied

Adalgisa trabaja en un grupo de reflexión con sede en Bruselas y ahora forma parte del proyecto "Leguminose", que estudia cómo la agricultura europea puede utilizar mejor los cultivos intercalados (cambiar los cultivos de un campo cada año para mejorar la salud del suelo).

Un colega suyo en el proyecto es Ishan Bipin Ajmera, investigador postdoctoral de la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de Viena (Austria).

Al igual que Adalgisa, es un recién llegado al país y puede ver cómo las protestas climáticas están provocando cambios claros para la gente.

"Parece que las protestas climáticas han conseguido concienciar e influir en el discurso público sobre cuestiones climáticas", afirma.

Pero en su India natal, describe la eficacia de las protestas climáticas como "limitada o mixta".

Lo achaca a las distintas percepciones de la opinión pública. Los debates en India se centran en el desarrollo económico frente a la protección del medio ambiente, los retos políticos y las diferentes reacciones de las regiones ante la defensa del clima.

Aunque no presionen a los políticos de la misma manera, Ishan cree que estos debates siguen concienciando. "Mis padres, mi familia y mis amigos en casa hablan a menudo de los cambios en los patrones climáticos, del aumento de las calamidades globales o de las medidas políticas gubernamentales que oyen en las noticias o se debaten en público", afirma.

De vuelta en Europa, otros investigadores saben que a las protestas aún les queda mucho camino por recorrer y les preocupan los signos de que el movimiento pueda estar perdiendo impulso.

"Te hace sentir menos solo"

Después del COVID, las cifras de protestas siguen siendo bajas. En las huelgas del año pasado participaron unas 70.000 personas en todo el mundo en un solo día, aunque hubo menos informes de asistencia presentados por los organizadores locales.

"El hecho de que cada vez participe menos gente quizá demuestre que hay una resignación al respecto, como si no pudiéramos hacer nada más", afirma Benoit Durillon, profesor asociado de ingeniería eléctrica en el Laboratorio de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de Potencia de Lille.

Al igual que Audra, participó en la primera Huelga del Clima, pero tiene sentimientos encontrados.

Me gustó el ambiente en general, salvo por desgracia algunos momentos de tensión con la policía, pues el contexto francés ya es muy tenso", dice Benoit, que actualmente investiga cómo equilibrar mejor las redes energéticas europeas con el proyecto "ebalanceplus".

"Pero sobre todo me gusta la creatividad de los eslóganes y las pancartas, que a menudo muestran, con humor, que se trata de una causa que conmueve a la gente. Te hace sentir menos solo".

Y los investigadores consideran que las protestas les ayudan a comunicar su trabajo a otras personas que sienten curiosidad por los puntos que plantean las huelgas.

"Tengo una hermana pequeña, y cada vez me pide más libros o artículos, porque [hay] demasiada información [disponible]", dice Algasia. "Así que, por supuesto, siempre intento darle algunas pautas".

Incluso los investigadores que no deseen unirse a las protestas de este año siguen teniendo una oportunidad vital de compartir con los demás sus puntos de vista informados, dice Benoit.

"No hay que huir del debate cuando surge en la vida cotidiana", dice. "Para mí, esto también es una forma de protesta".