Las investigaciones actuales se basan en collares satélite que sólo pueden colocarse en hembras adultas.

Los científicos han desarrollado una nueva forma de rastrear a los osos polares que podría ayudarnos a comprender mejor cómo afrontan la desaparición del hielo marino.

Este avance en el uso de etiquetas adhesivas de seguimiento por GPS ayudará a los investigadores a colmar las lagunas existentes en sus conocimientos sobre el comportamiento o los movimientos de los osos polares como nunca antes.

Se produce en un momento en que la investigación pone de relieve el peligro que corren estos animales a causa del cambio climático. Según un informe publicado el mes pasado, dos importantes grupos de osos polares de la bahía de Hudson (Canadá) corren el riesgo de extinguirse localmente si la temperatura global sigue aumentando.

"Nos incumbe comprender el impacto inminente (del cambio climático inducido por el hombre) en nuestro mundo natural, de modo que podamos tomar decisiones políticas informadas por la ciencia", declaró entonces la autora principal, la profesora Julienne Stroeve, de la Universidad de Manitoba.

Dado que el cambio climático amenaza la supervivencia de los osos polares, la nueva tecnología de seguimiento podría abrir las puertas a datos que antes eran difíciles de recopilar y que resultan esenciales para su conservación.

¿Por qué necesitamos mejores métodos de seguimiento de los osos polares?

Desde hace años se están desarrollando métodos menos invasivos de seguimiento de los osos polares, con resultados más o menos satisfactorios.

Durante mucho tiempo, los collares satelitales han sido el principal método utilizado por los investigadores para estudiar su comportamiento y adaptación a las consecuencias del cambio climático.

"La mayor parte de lo que sabemos sobre el hábitat de los osos polares -qué tipo de hábitat prefieren, como el hielo marino frente al terrestre- y su comportamiento se basa en las hembras adultas, porque los collares utilizados para seguir sus movimientos no pueden usarse con seguridad en subadultos o machos adultos", explica Tyler Ross, autor principal de un nuevo estudio sobre tecnología de seguimiento e investigador de la Universidad de York.

Los collares de seguimiento solo pueden usarse en osas adultas Kt Miller/polarbearsinternational.org

Los collares se caen de los machos adultos por la forma cónica de sus cabezas y cuellos. Los osos jóvenes crecen demasiado deprisa para que los collares puedan utilizarse con seguridad.

Por eso se sabe poco de los machos subadultos y adultos, sobre todo durante el tiempo que pasan en el hielo marino, cuando no es posible observarlos directamente. Los escasos datos de que disponen los investigadores sugieren que su comportamiento es distinto del de las hembras adultas.

"Estas marcas nos ayudarán a comprender mejor estas diferencias, lo que nos dará una visión más completa de la ecología del oso polar y de cómo responde la especie a los cambios de su entorno".

Además, proporcionan a los científicos una nueva herramienta para la investigación crítica de esta especie vulnerable y para la gestión de interacciones potencialmente mortales con los humanos.

Etiquetas de seguimiento desarrolladas por los creadores de las notas Post-It

Los rastreadores permiten a los científicos seguir a estos animales incluso cuando están lejos en el hielo marino o vagando en la oscuridad de 24 horas del invierno ártico. A medida que la tecnología ha ido mejorando, las etiquetas GPS básicas se han hecho mucho más pequeñas, creando nuevas posibilidades para la investigación.

En la actualidad, las marcas auriculares deben fijarse permanentemente, y los implantes requieren una pequeña intervención quirúrgica para colocarlos bajo la piel.

Pero tres prototipos, probados recientemente en osos polares salvajes en la costa de la bahía de Hudson (Canadá), podrían ofrecer una opción más temporal y menos invasiva.

Prototipos de etiquetas de seguimiento del estudio. York University

Las nuevas etiquetas adhesivas para pieles se desarrollaron en el marco de la iniciativa "Burr on Fur", que comenzó como un reto de Polar Bears International a los científicos de 3M, la empresa científica y fabricante de notas Post-It. En ella se pedían dispositivos de seguimiento que no fueran tóxicos, no dañaran la piel y resistieran a condiciones ambientales extremas como el frío, la nieve y el agua salada.

Diseñadas para tener un impacto mínimo en estos animales, las etiquetas adhesivas pueden en teoría permanecer adheridas hasta 12 meses entre las mudas de piel de los osos. Las versiones más eficaces de los prototipos actuales permanecieron adheridas un máximo de 114 días.

Gestionar las interacciones entre humanos y osos polares a medida que se calienta el clima

A medida que mejore la tecnología, los investigadores afirman que será útil para estudiar el comportamiento de los osos polares en épocas especialmente importantes del año. Esto incluye los periodos de transición en los que se mueven entre la tierra y el hielo marino o cuando se acercan especialmente a los asentamientos humanos.

Se trata de datos cruciales en un Ártico cambiante. "Por término medio, el hielo marino se derrite más rápido que nunca", afirma Ross. El Ártico se está calentando hasta cuatro veces más rápido que el resto del mundo. El hielo marino es vital para la supervivencia de los osos polares y el calentamiento global está obligando a los grupos de las zonas meridionales de su área de distribución a pasar períodos cada vez más largos en tierra.

"A medida que el hielo marino del Ártico siga disminuyendo tanto en duración como en extensión, los osos polares se verán obligados a permanecer más tiempo en tierra, lo que aumentará su probabilidad de encontrarse con seres humanos", explica Ross.

"Actualmente, en algunos lugares del sur del Ártico canadiense, los osos polares que deambulan demasiado cerca de las comunidades son ocasionalmente capturados, transportados y liberados lejos de los asentamientos humanos, una práctica diseñada para proteger tanto a las personas como a los osos".

Un oso polar descansa en la tierra en Hudson Bay, Canadá Kt Miller via Polar Bears International

"Las etiquetas de piel temporales podrían colocarse en estos osos polares reubicados, proporcionando al personal de conservación información casi en tiempo real sobre el paradero de los osos, lo que les permitiría tomar medidas proactivas para mitigar o prevenir futuros encuentros entre humanos y osos."

Además de acercar a los osos al conflicto con los humanos, esto también les deja sin acceso a las focas, que son su principal fuente de alimento.

Pero los osos machos subadultos y adultos pueden estar respondiendo a estos cambios de formas diferentes que no se observan en las hembras. Comprender adaptaciones como la alteración de sus patrones de movimiento, el aumento de su dependencia de las reservas de grasa almacenada o la búsqueda de fuentes de alimento alternativas también podría ayudar en los esfuerzos de conservación.